Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы

Наряду с российской актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой к диспуту вокруг художественной ценности блокбастеров по комикасам Marvel присоединился сам глава компании Disney Боб Айгер.

Довольно грубо - что, впрочем, симметрично репликам критиков - заметивший: если Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола хотят "поплакаться" по поводу комикс-фильмов, то это их законное право. Хотя, похоже, они не в курсе, насколько благожелательно на подобную продукцию реагируют "миллионы зрителей".

Да и вообще столпы как-то уж очень неуважительно отзываются о трудах своих коллег.

Выступая во вторник на важном профильном мероприятии WSJ Tech Live в Калифорнии, Айгер отметил: "Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе - люди, которых я высоко ценю, но когда Фрэнсис использует фразочки вроде "эти фильмы гнусны", то тут уж явный перебор.

"То есть вы хотите сказать, что Райан Куглер, снимая "Черную пантеру", совершил что-то менее значимое, чем то, что в своих фильмах сделали Мартин Скорсезе или Фрэнсис Форд Кополла?" - приводит воистину эпичную отповедь гендиректора Disney The Independent.

После чего остается сказать одно: "Занавес!".

Тем временем, кстати, именитый британский режиссер-лауреат Кен Лоуч ("Ветер, который качает вереск"), поддержал Копполу и Скорсезе, заявив, что "марвеловские" блокбастеры и в самом деле "не имеют никакого отношения к искусству кино".