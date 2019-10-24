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Рената Литвинова поддержала Копполу и Скорсезе в споре о кинокомиксах

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    24.10.2019, 14:28
Текст:   Олег Усков

Российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова виртуально присоединилась к разрастающемуся обсуждению вопроса, являются ли фильмы по комиксам Marvel кино - или все-таки не кино это никакое.

Фото: kinopoisk.ru
Ди Каприо и Питт выдвинуты на "Оскар" за фильм "Однажды в... Голливуде"

Напомним. Началось все с реплики режиссера Мартина Скорсезе, заявившего, что "марвеловские" блокбастеры с их миллиардными сборами - это чистый аттракцион, да и вообще та еще гадость. И к искусству чистого кино отношение имеет триодиннадцатое.

Сонм актеров и режиссеров, причастных к кинокомикс-производству, тут же принялся патриарху оппонировать. В то время как другой патриарх, Френсис Форд Коппола, коллегу поддержал. Подчеркивая: это Скорсезе еще мягко приложил.

Теперь вот и россиянка Литвинова вносит лепту. Публикуя в Instagram фото режиссеров и спич, начав его словами: "Я за Мартина Скорсезе и Френсиса Копполу в разгоревшемся споре о фильмах Marvel, которые давно превратились в киношный фастфуд - ничего для ума и сердца, как ни печально".

Как поделилась Рената Муратовна, для нее фильм - это именно искусство, катарсис, личная история, где первопричина - не деньги. Поэтому она "за Кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса ("Джокер")".

Фото: kinopoisk.ru
Названа актриса, которая заменит Деппа в "Пиратах Карибского моря"

По мнению Литвиновой, вполне можно снимать фильмы с большим бюджетом, собирая кассу, но при этом "пытаться высказаться, рассказать свою личную версию мира".

Литвинова акцентирует, что она, разумеется, не против других фильмов, просто сама она их смотреть не может - "жаль времени".

"Но если я за кого-то - то я за Мартина и Френсиса и Тодда, и таких режиссеров много" - повторилась Рената Муратовна.

"Боже, храни этих режиссеров!" - подытоживает актриса. Продублировав свой текст на английском и пообещав что-то еще к нему добавить.

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