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Режиссер "Игры Джералда" и "Доктора Сна" снимет новый фильм по Кингу

Новости
    28.10.2019, 12:34
Текст:   Козьма Лоханкин
Кадр из фильма "Игра Джералда" (2017). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Игра Джералда" (2017). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Игра Джералда" (2017). Фото: kinopoisk.ru

Признанный мастер хоррора, режиссёр Майк Флэнеган ("Окулус", "Сомния", "Тишина", "Уиджи. Проклятие доски дьявола") продолжит экранизировать книги Стивена Кинга.

Фото: предоставлено Disney
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Напомним, на счету Майка уже две адаптации произведений "короля ужасов": в 2017-м на Netflix вышла "Игра Джеральда", а на больших экранах скоро выйдет "Доктор Сон" - продолжение легендарного "Сияния".

Флэнеган сообщил порталу IGN, что ведёт с Кингом переговоры о следующей картине. Правда, пока неизвестно, о какой именно работе Стивена идёт речь.

По признанию режиссёра, он большой фанат писателя, у которого ещё целая куча произведений, которые прекрасно подходят для того, чтобы лечь в основу очередной ленты.

Наш обзор "В высокой траве" - здесь.

Премьера "Доктора Сна" в России состоится 7 ноября.

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