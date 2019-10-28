Режиссер "Игры Джералда" и "Доктора Сна" снимет новый фильм по Кингу

Признанный мастер хоррора, режиссёр Майк Флэнеган ("Окулус", "Сомния", "Тишина", "Уиджи. Проклятие доски дьявола") продолжит экранизировать книги Стивена Кинга.

Напомним, на счету Майка уже две адаптации произведений "короля ужасов": в 2017-м на Netflix вышла "Игра Джеральда", а на больших экранах скоро выйдет "Доктор Сон" - продолжение легендарного "Сияния".

Флэнеган сообщил порталу IGN, что ведёт с Кингом переговоры о следующей картине. Правда, пока неизвестно, о какой именно работе Стивена идёт речь.

По признанию режиссёра, он большой фанат писателя, у которого ещё целая куча произведений, которые прекрасно подходят для того, чтобы лечь в основу очередной ленты.

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Премьера "Доктора Сна" в России состоится 7 ноября.