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Мартин Скорсезе объяснил, в чем главная проблема кинокомиксов

Новости
    01.11.2019, 14:38
Текст:   Олег Усков

На фоне той бури страстей, что вызвали слова Мартина Скорсезе, когда он отказался признавать блокбастеры по комиксам Marvel кино, последовали углубленные объяснения режиссера.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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А именно - изначально смысл его слов, говорит Скорсезе в новом интервью, несколько иной и касается состояния индустрии в целом.

Материал EW посвящен новой ленте режиссера, "Ирландцу", и меж дел затронул комикс-скандал. Мартин объяснился: дело там не в супергероях и супергеройских фильмах как таковых - лично он ничего против них не имеет. Дело в той формуле, по которой работают нынешние киностудии, ставя во главу углу исключительно зарабатывание денег. Причем по максимуму.

Это, впрочем, режиссер может понять. В то же время печалясь, что при такой модели мало кто из нынешних кинокомпаний вложился бы в его "Ирландца". Который, несмотря на могучий актерский состав, как ни крути, а все-таки не блокбастер и близко.

То есть налицо крайне неприятный перекос, сдвиг в сторону голой коммерции, при котором скромному независимому кино практически не остается места. И его просто загоняют в какую-то резервацию, за рамками которой буйствуют миллиардные франшизы.

Меж тем режиссер уверен, что загонять искусство в рамки - это не дело.

При этом он не отказывается от ранее сказанных слов, что как бы профессионально ни были сделаны коммерческие кинокомиксы, это, все-таки, именно парки аттракционов. И если это и искусство, то уже совсем его другая форма, совершенно другой вид кино, ориентированный именно на франшизы

Ранее глава Disney на голубом глазу выразил уверенность, что "Черная пантера" ничуть не хуже фильмов Скорсезе и Копполы.

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