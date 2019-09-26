Вышел трейлер "Ирландца" Скорсезе с Де Ниро и Аль Пачино

Это просто праздник какой-то: обнародован второй трейлер "Ирландца" Мартина Скорсезе, где в касте, как и положено, дрим-тим на максимальных настройках: Роберт Де Ниро (он же - сопродюсер), Аль Пачино, Джесси Племонс, Харви Кейтель, Джо Пеши, Стивен Грэм, Бобби Каннавале, Анна Пэкуин.

Сценарист - Стивен Зеллиан ("Список Шиндлера", "Ганнибал", "Банды Нью-Йорка"), адаптировавший под скрипт книгу Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" (I Heard You Paint Houses, на жаргоне "красить дома" - совершать заказные убийства). Где по центру - титульный Ирландец, киллер Фрэнк Ширэн (Де Ниро), которому приписывают ликвидацию 25 человек, по большей части - гангстеров.

"Ирландец" - эпичная сага об организованной преступности в послевоенной Америке, показанная глазами ветерана Второй мировой войны Фрэнка Ширэна, киллера и жулика, работавшего с рядом самых одиозных фигур ХХ века. Лента, события которой охватывают несколько десятилетий, сосредоточится на одной из величайших неразгаданных тайн американской истории - внезапном исчезновении легендарного профсоюзного босса Джимми Хоффа (его сыграл Пачино) и представит монументальное путешествие по темным криминальным коридорам и их связям с политикой", - анонсировано.

27 ноября картина эта, продолжительностью три с половиной часа, будет доступна подписчикам Netflix.

Первый трейлер сморите здесь.

Ранее Микки Рурк рассказал, что его не взяли в "Ирландца" из-за давнего конфликта с Де Ниро.