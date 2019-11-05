Мартин Скорсезе рассказал, почему отказался снимать "Джокера"

Медийная мыльная опера под названием "Мартин Скорсезе против кинокомиксов" продолжается.

В приуроченном к премьере "Ирландца" интервью BBC мэтр, недавно взбаламутивший Голливуд (и не только) утверждением, что фильмы, снятые по комиксам, не являются кино, признался, что его приглашали снять "Джокера".

По словам Скорсезе, он обдумывал это предложение несколько лет, но всё же отказался. Во-первых - не было времени. А во-вторых, он действительно не хочет снимать фильмы по комиксам. "Не моё это", - говорит.

При этом Скорсезе добавил, что хорошо знаком и с режиссёром Тоддом Филиппсом, и со сценарием "Джокера" - и отлично знает, что резонансный фильм с Хоакином Фениксом в главной роли вдохновлён его, Скорсезе, классическими картинами.

Ранее стало известно, что "Джокера" выдвинули в 16 оскаровских номинациях, а его сборы уже приближаются к миллиарду долларов.

Наши рецензии на фильм - здесь и здесь.