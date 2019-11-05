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Фильм "Джокер" выдвинут на "Оскар" в 16 номинациях

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    05.11.2019, 13:31
Текст:   Козьма Лоханкин

Сенсационный фильм Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли выдвинут на премию Американской киноакадемии в шестнадцати номинациях.

Фото: REUTERS/ Michalis Karagiannis
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки на Канарах

Руководство студии Warner Bros. рассчитывает на миллиард долларов в прокате (к этой сумме "Джокер уже плотно приблизился), сообщает Movieweb.

В частности, "Джокер" выдвинут в следующих категориях: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучший актёрский состав", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж звука", "Лучший звук" и "Лучший грим".

Наши обзоры "Джокера" - здесь и здесь.

Напомним, ранее компания Sony выдвинула Леонардо Ди Каприо в номинации "Лучшая мужская роль", а Брэда Питта - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

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