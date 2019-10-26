"Джокер" обошел "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом с рейтингом "R"

Драматический триллер Тодда Филлипса "Джокер", вокруг которого как критики, так и немалая часть зрителей продолжают водить благодарные хороводы, только что стал самым кассовым фильмом "взрослого" рейтинга "R".

Как сообщает c|net, мировая касса ленты превысила 788 миллионов долларов. При бюджете в 55 миллионов.

Таким образом, предыдущий лидер чарта, "мясная" комикс-комедия "Дэдпул", заработавшая в мире 783 миллиона, уходит на второе место.

Райан Рейнольдс, исполнитель роли Дэдпула, произошедшее уже оригинально поприветствовал в своем Twitter.

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