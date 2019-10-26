Новости

Критики назвали самые страшные телесериалы в истории 12:47
Умерла актриса Карина Филиппова 12:24
Появились новые кадры из "Ведьмака". Они понравятся не всем 25.10.2019
Трейлер: фантастический экшн-триллер "Иные" вышел в российский прокат 25.10.2019
Сергей Шнуров: Заставить людей читать книжки сможет ядерный апокалипсис 25.10.2019

"Джокер" обошел "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом с рейтингом "R"

Новости
    26.10.2019, 12:01
Текст:   Олег Усков

Драматический триллер Тодда Филлипса "Джокер", вокруг которого как критики, так и немалая часть зрителей продолжают водить благодарные хороводы, только что стал самым кассовым фильмом "взрослого" рейтинга "R".

Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" заработал в России миллиард

Как сообщает c|net, мировая касса ленты превысила 788 миллионов долларов. При бюджете в 55 миллионов.

Таким образом, предыдущий лидер чарта, "мясная" комикс-комедия "Дэдпул", заработавшая в мире 783 миллиона, уходит на второе место.

Райан Рейнольдс, исполнитель роли Дэдпула, произошедшее уже оригинально поприветствовал в своем Twitter.

Наши отзывы на "Джокера" читайте здесь и здесь. На "Дэдпула" - здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы 25.10.2019
Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы 25.10.2019
Вышел трейлер исторической драмы "Король" с Паттинсоном и Шаламе 25.10.2019
Вышел трейлер киберпанк-сериала "Поток" со звездами "Игры престолов" 25.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Бенедикт Камбербэтч вступился за кинокомиксы 24.10.2019
Ди Каприо и Питт выдвинуты на "Оскар" за фильм "Однажды в... Голливуде" 24.10.2019
Муж актрисы Зои Дешанель подал на развод 24.10.2019
⧣ фантастика
Фото: Виктор Васенин/ РГ
Рената Литвинова поддержала Копполу и Скорсезе в споре о кинокомиксах 24.10.2019
HBO покажет четыре новые длинные серии "Времени приключений" 24.10.2019
Тизер: Netflix выпустит нового "Призрака в доспехах" 23.10.2019
⧣ драма
Фото: youtube.com/ WBRussia
Вышел русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда 22.10.2019
Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым 17.10.2019
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 15.10.2019