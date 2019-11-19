В первом квартале 2020 года проект Стратегии развития торговли на 2019-2025 годы будет внесен в правительство. Об этом "РГ" сообщили в минпромторге.

Сейчас проект обсуждается с бизнесом и регионами. "По итогам он будет откорректирован с полным сохранением общей идеологии - дерегулирования и развития всех форматов торговли, прежде всего малых форм. Ключевые бизнес-ассоциации уже концептуально одобрили Стратегию. Сейчас ведется доработка отдельных деталей", - пояснили в министерстве.

Документ предусматривает активное развитие так называемого стрит-ретейла - уличной торговли. Речь идет о небольших магазинах и кафе, расположенных на первых этажах зданий вдоль пешеходных улиц. Этот формат практически отсутствует в российских городах из-за особенностей советской и постсоветской застройки. Требованиям частично соответствует лишь застройка периода до 1940-1950-х годов. А дома, построенные в 1950-2000-х годах, как правило, далеко расположены друг от друга и не по периметральному принципу, как должно быть для стрит-ретейла и торговых улиц. "Соответственно, ни о каких витринах и выходах на тротуар оживленной улицы не может быть и речи", - говорится в документе.

Чтобы соответствовать новой стратегии, дома должны находиться рядом с проезжей частью и отделяться от нее только тротуаром, а передняя линия этих домов должна образовывать единую витрину. "Покупатель не заходит в объект стрит-ретейла, если ему требуется преодолеть более трех ступенек. Это очень жесткое правило, однако его выполнение жизненно важно для нормального функционирования стрит-ретейла", - отмечают авторы стратегии.

Развитию стрит-ретейла препятствует не только недостаток инфраструктуры, но и несговорчивость арендодателей

Идеальным вариантом решения проблемы в министерстве считают строительство капитальных торговых галерей с переустройством тротуаров. Правда, отмечают авторы стратегии, это потребует больших инвестиций. Другой вариант - возведение некапитальных торговых галерей по правилам, действующим для нестационарных торговых объектов. Его плюс - быстрота реализации, минус - временный характер сооружений. По мнению аналитика "Финам" Алексея Коренева, в условиях плотной застройки развитие стрит-ретейла может идти лишь по пути открытия новых торговых точек на первых этажах жилых домов, а не в отдельных павильонах и сооружениях. Несмотря на имеющиеся сложности, подчеркивает директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко, уличная торговля в российских городах все же растет: "Для покупателей удобны как супермаркеты с широким ассортиментом продукции, так и "магазины у дома", - говорит он.