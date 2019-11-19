Светлана Викторовна Разворотнева

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

Алексей Геннадьевич Матюхин

начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы

Вопросы Светлане Разворотневой и Алексею Матюхину о новых тарифах на коммунальные услуги в 2020 году, завышенных платежах за услуги ЖКХ, подготовке к зиме можно задать в понедельник, 25 ноября, с 13.00 до 14.00 по московскому времени по телефону: -8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России). Можно также отправить вопросы уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru