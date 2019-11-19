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В КБР женщина с шестью детьми жила в актовом зале общежития 22:18
Бакаев и Шунин выйдут в стартовом составе сборной России 22:03
Консультации в формате ЕС-Россия-Украина по транзиту газа пройдут 20 ноября 21:59
Два человека пострадали в ДТП с участием 13 машин в Волгограде 21:02
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете 20:53
В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин 20:43
В Москве стартовал фестиваль японского кино 20:40
На Тверском бульваре покажут историю благоустройства Москвы 20:34
В частном доме под Тамбовом обнаружены тела трех человек 20:29
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину 20:28
МИД РФ осудил намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо 20:13
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе 20:07
СК проверит частную клинику, где скончалась пациентка 20:04
Пашинян прокомментировал поражение сборной Армении по футболу 19:54
Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно 19:45
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток" 19:33
Сбербанк вернет Яндексу "золотую акцию" за 1 евро 19:17
Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19:03
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 18:55
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 18:54
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 18:52
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Армен Джигарханян выписался из больницы 18:45
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону 18:28
В Вологде приемные родители пойдут под суд за смерть ребенка 18:26
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Светлана Разворотнева и Алексей Матюхин. Фото: Александр Корольков/РГ; fas.gov.ru Светлана Разворотнева и Алексей Матюхин. Фото: Александр Корольков/РГ; fas.gov.ru
Светлана Разворотнева и Алексей Матюхин. Фото: Александр Корольков/РГ; fas.gov.ru

Светлана Викторовна Разворотнева

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

Алексей Геннадьевич Матюхин

начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы

Вопросы Светлане Разворотневой и Алексею Матюхину о новых тарифах на коммунальные услуги в 2020 году, завышенных платежах за услуги ЖКХ, подготовке к зиме можно задать в понедельник, 25 ноября, с 13.00 до 14.00 по московскому времени по телефону: -8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России). Можно также отправить вопросы уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru

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