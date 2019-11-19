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19.11.2019 18:30
Рубрика: Власть

Законопроект о развитии виноделия в России прошел первое чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии, вводящий единое регулирование в этой сфере. Отрасль буквально создается с нуля, заявили в нижней палате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этот документ в нижней палате подготовили взамен ранее отклоненного. Как ранее объяснил председатель ГД Вячеслав Володин, прежняя версия имела множество недостатков, ведь в ходе работы не были привлечены эксперты и те предприятия, которые уже эффективно работают в этой сфере. В итоге документ, по его словам, не решал вопросы защиты отрасли, не были предложены конкретные меры по поддержке "нашего производителя".

Фото: iStock
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В Госдуме решили принять новую редакцию законопроекта, ведь отрасль ждет документ. В итоге новая версия была внесена группой депутатов, среди которых лидеры фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Как заявил журналистам спикер нижней палаты, законопроект призван создать отрасль практически с нуля. Документ, внесенный депутатами всех фракций, станет базовым для отрасли.

- Российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны, - подчеркнул Володин. Законопроект, по его словам, создает для этого все условия. Устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.

Законопроект определяет основные понятия в области виноделия. При этом из сферы действия документа исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией продукции виноградарства, а также садоводы и огородники. При подготовке документа были учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

Устанавливаются требования к ведению федерального реестра виноградных насаждений и к безопасности продукции виноградарства. Также документ вводит требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда.

Фото: iStock
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Согласно законопроекту, будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные комиссии.

В документе также содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, требования к сырью и материалам. Прописывается, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и некачественной. Для исключения обмана потребителей предлагается ввести обязательные требования к этикетке винодельческой продукции. По мысли разработчиков, они позволят четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иного товара.

Вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

Подробно говорится и о господдержке. Помощь будет оказываться, в частности, продвижению отечественной продукции на внутренний и зарубежный рынки.

Профильный думский комитет по экономполитке рекомендовал, в частности, проработать вопрос легализации онлайн-продажи вина. Также предписана "частичная либерализация рекламы вина в СМИ".

Самая главная рекомендация ко второму чтению - целесообразно распространить действие данного законопроекта и меры господдержки на производство вина исключительно из российского винограда.

Комментарии

Зампред ГД, один из авторов законопроекта Ольга Тимофеева:

- Мы почти потеряли эту отрасль. По сравнению с советским периодом резко сократились площади виноградников. Рынок наводнился завозным материалом, часто некачественным. Сейчас мы наконец отрасль возрождаем. Базовый закон нужен всем регионам, где выращивается виноград: Крыму, Дагестану, Краснодарскому и Ставропольскому краям. Ставропольский край - единственный регион, где принят свой закон о поддержке виноградарей и виноделов, но этого недостаточно, нужна поддержка и четкие правила игры на федеральном уровне.

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Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков:

- Мне удалось побывать на отечественных виноградниках - знаю не понаслышке, какой это тяжелый и затратный труд. Прежде, чем собрать хороший урожай, нужно потратить не один год, чтобы вырастить лозу. Производство затратное и по времени, и по деньгам. И потому для эффективной работы нужна поддержка в виде субсидий. Отечественным виноградарям требуется помощь, особенно на первых, самых сложных этапах производства. А в том, что качество их продукции будет на высоком уровне - можно не сомневаться.

Отмечу, что для нас важно дать субсидии производителям винограда и тем, кто занимается виноделием именно из отечественного сырья. Это ключевой момент. Нет смысла тратить бюджетные средства на тех "производителей", кто из-за границы танкерами завозит виноматериал и занимается только тем, что лишь разливает его здесь по бутылкам. Кроме того, законопроект даст четкое определение земли, которую можно использовать под виноградарство. Чтобы эту землю не растаскивали, а использовали по назначению.

Принятие закона о виноградарстве и виноделии позволит трудоустроить многих людей в сельских регионах, а также развивать территории, где возможно это производство. Мы, в хорошем смысле слова, привязываем людей к жизни "на земле", через развитие территории.

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