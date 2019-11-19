Зеленский обвинил Тимошенко в "договорняках" и "имитации заботы о народе"

Анонсированный переход партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" в оппозицию из-за несогласия с курсом Киева на распродажу украинских сельскохозяйственных земель вызвал язвительный комментарий президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Ранее Тимошенко заявила о то, что законопроект о продаже сельхозземель переходит "красные линии". Президент Украины в долгу не остался, обвинив экс-премьера в "договорняках" при попытках продвижения "своих людей на сладкие места".

"Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - добавил Зеленский.