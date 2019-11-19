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19.11.2019 14:06
Рубрика: Общество

В США обнаружили зубы неизвестной гигантской акулы

Текст: Денис Передельский
Фото: Taylor & Francis Фото: Taylor & Francis
Фото: Taylor & Francis

Палеонтологи изучили и описали ранее неизвестный науке вид вымершего морского хищника возрастом около 91 миллиона лет, идентифицировать который удалось по найденным на территории США окаменелым зубам.

Исследование готовится к публикации в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology, а его краткий анонс представлен на портале Phys.org. Речь идет об ископаемой акуле, окаменелые останки которой были обнаружены еще в 2010 году на ранчо в штате Канзас.

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В руки исследователей тогда попала целая коллекция окаменелостей, включавшая в себя 134 зуба, 61 позвонок и 23 фрагмента хрящей и чешуек. Изначально ученые предполагали, что неполный и обезглавленный скелет принадлежал представителю известного вида Cretodus crassidens - вымершей акулы, впервые найденной в Англии, но затем встречавшейся и на территории Северной Америки.

Однако детальное изучение показало, что ни один найденный зуб не соответствовал типичной форме зубов представителей Cretodus crassidens. Исследование показало, что этот морской монстр ранее не был известен науке.

Новый вид получил название Cretodus houghtonorum. Он сразу же был включен в список наиболее крупных животных эпохи динозавров. Анализ позвонков позволил подсчитать, что длина тела этих древних акул превышала пять метров, а самые крупные из них дорастали почти до семи метров в длину.

Причем Cretodus houghtonorum рождались уже достаточно крупными. По оценкам авторов работы, при рождении длина их тела составляла около 1,2 метра. Эти существа обитали в период от 144 до 66 миллионов лет назад.

Впрочем, возраст найденной окаменелости оценен примерно в 91 миллион лет. Исследователи полагают, что это была довольно медлительная акула. Она принадлежала к группе Lamniformes, которая включает в себя современных больших белых и тигровых акул.

Кстати, при проведении раскопок было найдено несколько окаменелых зубов и два окаменелых фрагмента плавников, которые принадлежали хрящевым рыбам из отряда гибодонтообразных. Это указывает на то, что хищники Cretodus houghtonorum охотились на более мелких акул и их ближайших родственников.

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