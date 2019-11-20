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Рубрика: Экономика

Акимов: Электронные путевые документы могут ввести в 2020 году

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Электронная накладная и электронный путевой лист могут начать работать в России в 2020 году, заявил в ходе пленарной сессии на форуме "Транспортная неделя-2019" вице-премьер России Максим Акимов.

Фото: РИА Новости
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"Я считаю, 2020 год - это точно решение задач, по крайней мере, для внутрироссийских перевозок - это электронные товарно-сопроводительные документы: электронная накладная и электронный путевой лист. У нас нет технологических препятствий, да и регуляторных, пожалуй, тоже для того, чтобы решить эти две задачи", - сказал Максим Акимов. При этом отметил, что нужно обеспечить работу единого сервиса валидации и заполнения документов, а также создать алгоритмы для заполнения шаблонов.

В целом в России вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет создана глобальная цифровая логистическая система. "Мы приняли принципиальное решение, что с базовым содержанием федерального проекта в составе комплексного плана по созданию мультимодальной логистической сети, будет создание такой цифровой среды", - сказал он.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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При этом, подчеркнул вице-премьер, нужно важно выбрать правильную схему взаимодействия с бизнесом, чтобы никому не пришлось перестраивать свои системы и нести расходы.

Сервис будет открыт для присоединения к нему и для ведомств, и для бизнеса, занимающегося перевозками.

Реализовать эти планы нужно в короткие сроки, отметил Максим Акимов.

Экономика Транспорт
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