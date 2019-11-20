Причем марка удостоилась "Золотой стрелки" впервые за 19 лет истории конкурса. Две награды заслуженно получили Bvlgari - за самый тонкий в мире хронограф с GMT и за ювелирные часы. Столько же, довольно неожиданно, было отдано относительно молодой независимой марке Voutilainen.
Гран-при "Золотая стрелка"
Audemars Piguet
Самые тонкие в мире автоматические часы с вечным календарем: толщина корпуса из титана и платины 6,3 мм, механизма - 2,89 мм. Для такого результата функции вечного календаря, обычно расположенные на трех уровнях, были сведены в один.
150 800 CHF
"Хронограф"
Bvlgari
Пятый по счету мировой рекорд Bvlgari в сфере ультратонких часов. На этот раз - самый тонкий в истории часового дела автоматический хронограф с функцией второй часовой зоны. Толщина механизма - 3,3 мм, корпуса - 6,9 мм. Корпус и браслет из титана.
16 500 CHF
"Канонические часы"
Audemars Piguet
Ультратонкий вариант знаменитой классической модели 1972 года Royal Oak, на которую, по статистике, приходится самое большое количество запросов в интернете. Диаметр тоже классический: 39 мм.
55 700 CHF
"Хронометрия"
Ferdinand Berthoud
Регулятор - система индикации, где у каждой стрелки свой циферблат или шкала. Нижнюю часть обратной стороны занимает турбийон, над ним механизм постоянной силы с фузеей.
230 000 CHF
"Женские часы с усложнениями"
MB&F
Первая модель для женщин марки MB&F получилась невероятно элегантной. Парящий турбийон возвышается над вертикальной кинетической конструкцией механизма. С обратной стороны часов - ротор в виде солнца.
116 000 CHF
"Малая стрелка"
Kudoke
В номинации для часов стоимостью до 10 000 CHF победила модель немецкого часовщика Стефана Кудоке, уделяющего большое внимание проработке деталей. Механизм на "12 часах" облегчает 24-часовую индикацию: маленький золотой треугольник указывает час дня или ночи.
9 670 CHF
"Женские часы"
Chanel
20 лет существования керамической модели J12 - очевидное свидетельство ее успеха. К круглой дате часы были перевыпущены с новым мануфактурным автоматическим механизмом. Кстати, Chanel побеждает в номинации "Женские часы" третий год подряд.
5 650 CHF
"Ювелирное искусство"
Bvlgari
Самые дорогие часы из когда-либо выпущенных Bvlgari. При этом "часы с секретом" (с циферблатом внутри змеиной головы) на браслете-манжете - единственная кварцевая модель среди призеров. Так что здесь прежде всего отмечена работа ювелиров.
1 771 000 CHF
"Инновации"
Vacheron Constantin
Первые механические часы с вечным календарем, способные менять частоту колебаний: в режиме активного использования 5 Гц, в режиме ожидания 1,5 Гц. Это сделано для сохранения энергии: в активном режиме запас хода 4 дня, в режиме ожидания - 65 дней.
283 000 CHF
"Астрономические часы"
Hermes
Не самые сложные, но очень красивые в движении часы с оригинальным мануфактурным механизмом. Фазы Луны отображаются одновременно в Северном и Южном полушариях: два циферблата (времени и даты) движутся по кругу, приоткрывая в нужной степени лунные диски, которые остаются на месте.
26 000 CHF
"За дерзость"
Urwerk
Гибрид механических и атомных (самых точных на сегодня) часов в одном устройстве, состоящем из двух систем: базовый блок атомных часов весом 35 г самостоятельно корректирует точность хода мобильных, чисто механических часов - они на фото.
2 750 000 CHF
"Исключительная механика"
Genus
Что удивительно для номинации - модель указывает только часы и минуты, к тому же это вообще первое творение марки. Еще удивительнее способ индикации: обозначение часа движется по периферии (на него указывает стрелка слева), минуты - на циферблате у заводной коронки, а индикатор десятков минут (он выглядит как гусеница с голубыми колючками) курсирует с орбиты на орбиту по траектории-"восьмерке".
310 700 CHF
"Вызов"
Tudor
Модель основана на прототипе, разработанном в конце 1960-х для Военно-морского флота США, но так и не реализованном по причине "избыточности функций". Модель Black Bay P01 не буквально воспроизводит тот механизм, но заимствует из него идеи - в частности, блокировки двунаправленного безеля.
3 750 CHF
"Мужские часы"
Voutilainen
Для "добросовестных" мужских часов творение талантливого Кари Вутилайнена выглядит все же несколько вычурным. Зато механизм Vingt-8 с крупным балансовым колесом и редкой системой пружин полностью спроектирован, изготовлен и собран в мастерских компании.
86 000 CHF
"Художественные ремесла"
Voutilainen
"Звездная ночь над виноградником" - соединение западной и восточной традиций Metiers d'Art. Небо, списанное со "Звездной ночи" Ван Гога, создано японским мастером по лаку Тацуо Китамурой. Другая половина пейзажа, виноградник - дело рук Аниты Порше, знаменитого современного эмальера.
248 000 CHF
"Дайверские часы"
Seiko
Линия для занятий спортом "на земле, в воде и в небе". Модель из титана с водонепроницаемостью до 300 м на основе профессиональных дайверских часов Seiko 1968 года. Механизм с погрешностью всего до 1 секунды в сутки, высокой ударопрочностью и термостойкостью.
6 900 CHF
"Мужские часы с усложнениями"
Audemars Piguet
Code 11.59 - новая коллекция Audemars Piguet, которую марка считает весьма перспективной: ее название значит "1 минута до нового дня". При кажущейся визуальной простоте это самая сложная модель линии - минутный репетир.
317 800 CHF