На Женевском Гран-при высокого часового искусства (Grand Prix d'Horlogerie de Geneve) в этом году главным триумфатором стала компания Audemars Piguet, взявшая сразу три приза, в том числе основной.

Причем марка удостоилась "Золотой стрелки" впервые за 19 лет истории конкурса. Две награды заслуженно получили Bvlgari - за самый тонкий в мире хронограф с GMT и за ювелирные часы. Столько же, довольно неожиданно, было отдано относительно молодой независимой марке Voutilainen.

Гран-при "Золотая стрелка"

Audemars Piguet

Самые тонкие в мире автоматические часы с вечным календарем: толщина корпуса из титана и платины 6,3 мм, механизма - 2,89 мм. Для такого результата функции вечного календаря, обычно расположенные на трех уровнях, были сведены в один.

Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-thin.

150 800 CHF

"Хронограф"

Bvlgari

Пятый по счету мировой рекорд Bvlgari в сфере ультратонких часов. На этот раз - самый тонкий в истории часового дела автоматический хронограф с функцией второй часовой зоны. Толщина механизма - 3,3 мм, корпуса - 6,9 мм. Корпус и браслет из титана.

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic.

16 500 CHF

"Канонические часы"

Audemars Piguet

Ультратонкий вариант знаменитой классической модели 1972 года Royal Oak, на которую, по статистике, приходится самое большое количество запросов в интернете. Диаметр тоже классический: 39 мм.

Royal Oak "Jumbo" Extra-thin.

55 700 CHF

"Хронометрия"

Ferdinand Berthoud

Регулятор - система индикации, где у каждой стрелки свой циферблат или шкала. Нижнюю часть обратной стороны занимает турбийон, над ним механизм постоянной силы с фузеей.

Chronometre FB 1R.6-1 Сarburised Steel Regulator.

230 000 CHF

"Женские часы с усложнениями"

MB&F

Первая модель для женщин марки MB&F получилась невероятно элегантной. Парящий турбийон возвышается над вертикальной кинетической конструкцией механизма. С обратной стороны часов - ротор в виде солнца.

Legacy Machine Flyingt.

116 000 CHF

"Малая стрелка"

Kudoke

В номинации для часов стоимостью до 10 000 CHF победила модель немецкого часовщика Стефана Кудоке, уделяющего большое внимание проработке деталей. Механизм на "12 часах" облегчает 24-часовую индикацию: маленький золотой треугольник указывает час дня или ночи.

Kudoke 2.

9 670 CHF

"Женские часы"

Chanel

20 лет существования керамической модели J12 - очевидное свидетельство ее успеха. К круглой дате часы были перевыпущены с новым мануфактурным автоматическим механизмом. Кстати, Chanel побеждает в номинации "Женские часы" третий год подряд.

J12 Calibre 12.1.

5 650 CHF

"Ювелирное искусство"

Bvlgari

Самые дорогие часы из когда-либо выпущенных Bvlgari. При этом "часы с секретом" (с циферблатом внутри змеиной головы) на браслете-манжете - единственная кварцевая модель среди призеров. Так что здесь прежде всего отмечена работа ювелиров.

Serpenti Misteriosi Romani.

1 771 000 CHF

"Инновации"

Vacheron Constantin

Первые механические часы с вечным календарем, способные менять частоту колебаний: в режиме активного использования 5 Гц, в режиме ожидания 1,5 Гц. Это сделано для сохранения энергии: в активном режиме запас хода 4 дня, в режиме ожидания - 65 дней.

Traditionelle Twin Beat Perpetual Calendar.

283 000 CHF

"Астрономические часы"

Hermes

Не самые сложные, но очень красивые в движении часы с оригинальным мануфактурным механизмом. Фазы Луны отображаются одновременно в Северном и Южном полушариях: два циферблата (времени и даты) движутся по кругу, приоткрывая в нужной степени лунные диски, которые остаются на месте.

26 000 CHF

"За дерзость"

Urwerk

Гибрид механических и атомных (самых точных на сегодня) часов в одном устройстве, состоящем из двух систем: базовый блок атомных часов весом 35 г самостоятельно корректирует точность хода мобильных, чисто механических часов - они на фото.

AMC.

2 750 000 CHF

"Исключительная механика"

Genus

Что удивительно для номинации - модель указывает только часы и минуты, к тому же это вообще первое творение марки. Еще удивительнее способ индикации: обозначение часа движется по периферии (на него указывает стрелка слева), минуты - на циферблате у заводной коронки, а индикатор десятков минут (он выглядит как гусеница с голубыми колючками) курсирует с орбиты на орбиту по траектории-"восьмерке".

GNS1.

310 700 CHF

"Вызов"

Tudor

Модель основана на прототипе, разработанном в конце 1960-х для Военно-морского флота США, но так и не реализованном по причине "избыточности функций". Модель Black Bay P01 не буквально воспроизводит тот механизм, но заимствует из него идеи - в частности, блокировки двунаправленного безеля.

Black Bay P01.

3 750 CHF

"Мужские часы"

Voutilainen

Для "добросовестных" мужских часов творение талантливого Кари Вутилайнена выглядит все же несколько вычурным. Зато механизм Vingt-8 с крупным балансовым колесом и редкой системой пружин полностью спроектирован, изготовлен и собран в мастерских компании.

28TI.

86 000 CHF

"Художественные ремесла"

Voutilainen

"Звездная ночь над виноградником" - соединение западной и восточной традиций Metiers d'Art. Небо, списанное со "Звездной ночи" Ван Гога, создано японским мастером по лаку Тацуо Китамурой. Другая половина пейзажа, виноградник - дело рук Аниты Порше, знаменитого современного эмальера.

Starry Night Vine.

248 000 CHF

"Дайверские часы"

Seiko

Линия для занятий спортом "на земле, в воде и в небе". Модель из титана с водонепроницаемостью до 300 м на основе профессиональных дайверских часов Seiko 1968 года. Механизм с погрешностью всего до 1 секунды в сутки, высокой ударопрочностью и термостойкостью.

Prospex LX Line Diver's.

6 900 CHF

"Мужские часы с усложнениями"

Audemars Piguet

Code 11.59 - новая коллекция Audemars Piguet, которую марка считает весьма перспективной: ее название значит "1 минута до нового дня". При кажущейся визуальной простоте это самая сложная модель линии - минутный репетир.

Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie.

317 800 CHF