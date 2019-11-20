Новости

МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в зарубежные активы 21:06
Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше 21:00
Объяснена необучаемость некоторых людей математике 20:50
В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам 20:41
Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа 20:37
СМИ: Госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост 20:32
Лучшим воспитателем России стал пермский педагог 20:24
Путин отметил рост инвестиций в Дагестане 20:23
Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20:10
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20:08
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20:06
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20:00
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20:00
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 19:41
Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству 19:40
В России начинаются продажи часов Tudor 19:38
Восьмой благотворительный аукцион Only Watch в Женеве побил все рекорды 19:38
В Москве представили новый Toyota RAV4 19:28
СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии 19:28
Первое представительство российского вуза открылось в США 19:25
Внедорожник Aston Martin DBX выкупает вашу собаку и высушит обувь 19:20
Пять стран введут единые требования к безопасности зданий 19:18
У сериала "Викинги" появится продолжение "Вальхалла" 18:35
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года 18:21
В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина" 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 20:11
Рубрика: Экономика

Передай другому

Россия и страны СНГ запустят автообмен налоговой информацией в 2020 году
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Россия и другие страны-участницы СНГ в августе 2020 года планируют в тестовом режиме запустить автоматический обмен информацией. Это означает, что гражданам и бизнесу станет еще сложнее уходить от уплаты налогов.

О планах по автообмену рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на XXVI заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС) в Москве. В полномасштабный формат такое сотрудничество должно перейти в 2021 году, уточнил позже Мишустин на вопрос "Российской газеты".

Фото: EPA
Кому положены федеральные налоговые льготы

Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ подписан в ноябре 2018 года. В перечне сведений, которые страны будут передавать друг другу в автоматическом режиме, - данные о доходах компаний и граждан, полученных в другом государстве, а также об их транспортных средствах и недвижимом имуществе, находящихся за рубежом.

Для вступления в силу протокол должен пройти ратификацию как минимум в трех странах. Этот процесс уже завершился в Казахстане и Киргизии. В России это должно произойти до конца 2019 года.

"За основу для автоматического обмена информацией взят русский язык - все страны с этим согласились", - сообщил Мишустин.

Исключением, по его словам, станет Азербайджан, с которым обмен сведениями будет проходить на латинице.

Цитата

Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов о налоговой прозрачности:

Скоро налогоплательщики поймут, что пытаться что-то утаивать бессмысленно - все манипуляции будут видны и все действия налогоплательщиков будут находиться под неустанным контролем налоговой службы. Это абсолютно нормально. Наведение порядка в налоговом администрировании - важный элемент конкуренции, который имеет большое значение для экономики.

Экономика Финансы Налоги Экономика ВЭД Международные организации СНГ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни