Россия и другие страны-участницы СНГ в августе 2020 года планируют в тестовом режиме запустить автоматический обмен информацией. Это означает, что гражданам и бизнесу станет еще сложнее уходить от уплаты налогов.

О планах по автообмену рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на XXVI заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС) в Москве. В полномасштабный формат такое сотрудничество должно перейти в 2021 году, уточнил позже Мишустин на вопрос "Российской газеты".

Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ подписан в ноябре 2018 года. В перечне сведений, которые страны будут передавать друг другу в автоматическом режиме, - данные о доходах компаний и граждан, полученных в другом государстве, а также об их транспортных средствах и недвижимом имуществе, находящихся за рубежом.

Для вступления в силу протокол должен пройти ратификацию как минимум в трех странах. Этот процесс уже завершился в Казахстане и Киргизии. В России это должно произойти до конца 2019 года.

"За основу для автоматического обмена информацией взят русский язык - все страны с этим согласились", - сообщил Мишустин.

Исключением, по его словам, станет Азербайджан, с которым обмен сведениями будет проходить на латинице.

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Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов о налоговой прозрачности:

Скоро налогоплательщики поймут, что пытаться что-то утаивать бессмысленно - все манипуляции будут видны и все действия налогоплательщиков будут находиться под неустанным контролем налоговой службы. Это абсолютно нормально. Наведение порядка в налоговом администрировании - важный элемент конкуренции, который имеет большое значение для экономики.