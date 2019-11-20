В мире
20.11.2019 10:31
Текст: Александр Гасюк

Беларусь и Туркменистан признали самыми безопасными странами СНГ

Согласно обнародованному в ноябре исследованию международной группы экспертов под названием "Глобальный индекс терроризма" (The Global Terrorism Index - GTI), Беларусь и Туркменистан признаны наиболее безопасными странами на пространстве СНГ с точки зрения угрозы террористических атак.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

В уходящем году оба этих государства заняли 138 строчку рейтинга GTI из 138 возможных, что означает практически полное отсутствие террористической угрозы.

Армения, Азербайджан, Россия, Казахстан и Украина, по данным исследователей, улучшили свои позиции в шкале "Глобального индекса терроризма". Причем в РФ (37-ая строчка индекса GTI) количество зафиксированных тератак сократилось на треть, а их жертв на 51 процент по сравнению с 2018 годом.
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Среди стран-членов Евросоюза Великобритания признана государством, наиболее подверженным риску террористических атак. Согласно исследованию, Соединенное Королевство находится на 28 строчке GTI по уровню террористической угрозы, опережая другие страны ЕС, включая Францию, Германию, Бельгию и Испанию.

В рейтинге "Глобального индекса терроризма" США заняли 22 позицию (при этом отмечен всплеск не ассоциированных с международными террористическими ячейками атак в т.ч. со стороны ультраправых преступников), Турция - 16-ую.

Наиболее небезопасной страной мира с точки зрения терроризма в очередной раз признан Афганистан, за которым следуют Ирак, Нигерия и Сирия.

Справка "РГ"

"Глобальный индекс терроризма - 2019" стал седьмым по счету комплексным исследованием ситуации в мире с точки зрения уровня террористической угрозы. Индекс GTI разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира Сиднейского университета.

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