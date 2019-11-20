Белорусы и россияне откроют данные о торгах в электронном виде

Электронные торговые площадки (ЭТП) разных стран редко решаются на сотрудничество. Разная законодательная база, документооборот, правила оформления сделок и налогообложение да и языковой барьер останавливают операторов. Несмотря на трудности, Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и российская торговая площадка ETP.RF приняли решение обмениваться данными о торгах в электронном виде, подписав договор о сотрудничестве.

Теперь все закупочные процедуры на площадке ETP.RF будут видны пользователям товарной биржи, а заявки белорусских заказчиков отобразятся на сайте российской площадки, так что поставщики смогут оперативно предлагать свои товары, работы и услуги на экспорт.

"Белорусские поставщики смогут побороться за контракты таких гигантов, как корпорация "Ростех", "Транснефть", "Оборонпром", АвтоВаз. И это при том, что Россия все больше закрывает свой госзаказ и значительную часть экономики от зарубежных компаний, возводя как нормативные, так и технические преграды - обязательное использование квалифицированной электронной подписи или даже закрытой электронной площадки, - рассказывает исполнительный директор компании "Электронная торговая площадка" Александр Геллер. - Сотрудничество между негосударственной площадкой ETP.RF и Белорусской универсальной товарной биржей в сегменте коммерческих закупок, свободных от госрегулирования, является возможностью для продолжения интеграции двух стран".

В ЕАЭС подобное взаимодействие площадок возможно лишь между Россией и Беларусью, так как между ними существует договор о взаимном признании электронной подписи, напоминает Станислав Никонов, руководитель международного направления электронной торговой площадки Газпромбанка.

"Поставщикам из других государств - членов ЕАЭС доступ к рынку российских госзакупок закрыт, а качественного продвижения в части взаимного признания электронной подписи всеми странами Союза на уровне Евразийской экономической комиссии пока нет", - говорит эксперт. Он не исключает, что сотрудничество двух площадок из стран ЕАЭС создаст положительный прецедент, который повлияет на дальнейшее развитие партнерства внутри ЕАЭС.