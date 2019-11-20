Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РосПИК) Юрий Кацнельсон развеял несколько мифов, циркулирующих вокруг хлеба. Какой хлеб брать: пшеничный или ржаной? Почему на одном батоне появляется плесень, а на другом - нет? Разбираемся.

Сегодня почти на каждом портале о здоровом питании культивируется тезис - мол, ржаной хлеб "полезнее" пшеничного. На самом же деле, считает Юрий Кацнельсон, данное утверждение - всего лишь популярный миф. "По своим пищевым свойствам оба продукта идентичны, - говорит руководитель гильдии. - Важно, конечно, не переедать. Но мы же разумные люди, не по килограмму хлеба в день едим!". Оптимальная "доза" - 200 граммов в день.

"У покупателя есть только два способа определить хороший хлеб, - отметил Кацнельсон. - Во-первых, обращайте внимание на внешний вид. И во-вторых, на запах. Вот главные факторы. Информация на этикетке вряд ли о чем-то может рассказать потребителю".

А как же консерванты, эмульгаторы и прочие "страшилки"? Не от них ли хлеб плесневеет? Как рассказали "РГ" в РосПИК, тут дело не в химических добавках, а, скорее, в нарушении технологий. "По стандартам хлебу, только вышедшему из печи, необходимо дать время остыть, - отмечает Кацнельсон. - Примерно часа три. Недобросовестные производители не желают ждать, чтобы не останавливать процесс. И сразу упаковывают продукт". В итоге булка остывает прямо в пакете. Из-за этого на поверхности образуется влага. А влажная среда идеальна для роста плесени. "Впрочем, это не критично для хлеба, его можно есть, - сказал Юрий Каценьсон. - Просто обрежьте край - и смело кушайте!".