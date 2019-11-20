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20.11.2019 19:36
Рубрика: Общество

К врачу - без очереди

Подготовлены стандарты для бережливых поликлиник
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Бережливые поликлиники упростят процедуру записи на прием к врачу. Отказаться от лишней бюрократии предписывают подготовленные минздравом поправки в закон об охране здоровья граждан.

Документ устанавливает единые требования к бережливым поликлиникам. Термин пришел в медицину в 2016 году из бизнеса и направлен на повышение качества медицинских услуг с применением бережливого производства. Планируется, что эти принципы будут внедрены во все поликлиники страны.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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За счет построения четкой маршрутизации пациента, новой логики приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий больных и здоровых пациентов разводят по разным коридорам. А очереди как таковые, хоть к врачу, хоть в регистратуру ликвидируются. Как ранее рассказывала "РГ" замминистра здравоохранения Елена Бойко, сейчас проект реализуется в 52 регионах и более чем тысяче медорганизаций.

Законопроект устанавливает единые требования к бережливым поликлиникам, сейчас они отсутствуют. Каждое медучреждение само решает, как сократить очереди и повысить доступность медуслуг. Когда документ примут, появятся единые для всех правила. Их еще предстоит разработать минздраву.

Внедрение новой модели оказания первичной медпомощи не предполагает значимых капитальных вложений и является дополнением к организации их деятельности, уточняется в пояснительной записке к документу.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" к 2024 году проект "Бережливые поликлиники" должен быть масштабирован на всю страну.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа здравоохранения
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