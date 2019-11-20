Бразильский суд выдал ордер на арест экс-президента Парагвая

Суд Рио-де-Жанейро во вторник выдал ордер на арест бывшего президента Парагвая Орасио Картеса в рамках очередного этапа антикоррупционного расследования "Лава Жато". В суде также сообщили, что подготовили документы для объявления парагвайского политика в международный розыск.

Сенатор и один из богатейших людей Парагвая обвиняется в том, что помогал скрываться от полиции своему другу Дарио Мессеру, обвиняемому в отмывании денег в крупных масштабах. Согласно данным предварительного расследования, Картес передал Мессеру, находящемуся в бегах, полмиллиона долларов для покрытия судебных издержек.

Картес будет объявлен в международный розыск по "красному циркуляру" Интерпола. Как разъяснили местные полицейские, имя бывшего президента будет включено в список самых разыскиваемых Интерполом лиц.

Один из адвокатов экс-лидера Парагвая Карлос Паласиос, отвечая на вопрос AFP, заявил, что ему ничего не известно о решении суда Рио-де-Жанейро. Он также опроверг информацию о якобы близкой дружбе между Картесом и Мессером.