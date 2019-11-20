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20.11.2019 20:50
Рубрика: Общество

Прозрачно насквозь

Текст: Оксана Бугрименко
Российская газета - Спецвыпуск № 263(8021)
В этом году у компании Breguet много интересных новинок.

Самая сложная и эффектная из них - ультратонкий Classique Tourbillon Extra-Plat 5395 со скелетонированным механизмом. Помимо этих прозрачных часов с турбийоном в коллекции Classique появились женские вариации с перламутровым циферблатом и мужская модель, впервые с эмалевым циферблатом синего цвета. Традиционная Reine de Naples получила смелые цвета, а коллекция Marine радикально обновилась в целом.

Золотой ажур

Линию Breguet Classique Grandes Complications украсили часы Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 - в них установлен скелетонированный ультратонкий механизм с турбийоном. Невероятно тонкий калибр 581 (всего 3 мм) уже был задействован в моделях 5377 и 5367, но здесь он впервые получил полностью скелетонированный дизайн.
Breguet: вдохновением коллекции стала волна, набегающая на берег

Убрать почти половину материала из механизма, уже изначально ультратонкого, и при этом не перейти критическую границу его хрупкости - дело невероятно сложное. Как оставить минимум возможного, но сохранить физические и технические свойства всех компонентов? Сложность задачи усугублялась выбором нетипичного для этих целей металла - дело в том, что механизм выполнен из золота. В итоге золотые платины и мосты были ажурированы до анатомического каркаса прочности, но все работы производились после того, как золото было достаточным образом закалено. Breguet - одна из последних мануфактур, работающих с этим драгоценным металлом на таком высоком экспертном уровне.

К скелетонированию механизма был добавлен уникальный декор - прежде всего выполненный вручную узор гильоше на оставшейся поверхности платины. Орнамент "парижские гвозди" наносится специальным алмазным инструментом - этот метод позволяет получить эффектный результат, но в то же время не дает права на ошибку. Гильоширование такого сложного объекта на Breguet осуществлено впервые. Другие поверхности были украшены гравированными надписями.

Reine de Naples 8918: белое золото, бриллианты, перламутр, цифры гранатового оттенка, в центре циферблата гильоше "парижские гвозди".

Изящный механизм

Калибр 581 - один из самых тонких автоматических механизмов в мире. В нем используется несколько неординарных решений. Например, ротор автоподзавода размещен на периферии платины, что позволило уменьшить толщину и одновременно открыть для обзора механизм. Турбийон тоже претерпел кардинальную переработку: изменение формы и структуры кремниевых компонентов спуска сделали его заметно компактнее. Ультралегкая каретка весит всего 0,29 г и может вращаться благодаря энергоемкому заводному барабану 80 часов при балансовой частоте 4 Гц, достаточно высокой для спуска турбийона.

Этот шедевр часового искусства помещен в классический рифленый корпус (диаметр 41 мм, толщина 7,7 мм) с выпуклым стеклом. Дизайн дополнен традиционными воронеными "стрелками Бреге". Модель Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 предлагается с механизмом серого цвета в корпусе из розового золота либо с механизмом розового цвета в корпусе из платины.

Classique 9068 с перламутровым циферблатом и заводной головкой, инкрустированной рубином: женские часы, идеально воплощающие стиль Breguet.
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