Алексей Эдуардович, в интернете есть независимые рейтинги у больниц, те, что составляются по отзывам пациентов. У ЦКБ РАН - оценка 4,4 звезды, почти твердая пятерка, что само по себе кажется удивительным. Больниц великое множество. У каких-то репутация лучше, у других хуже - в век интернета и соцсетей "отфильтровать" информацию невозможно, на виду и плюсы, и минусы. Как вам удается поддерживать такой высокий уровень "пациентских симпатий"?
Алексей Никитин: Прежде всего нашу организацию отличает то, что за 70 лет были сформированы богатейшие традиции: наш коллектив всегда был ориентирован на комплексную и очень качественную медицинскую помощь ведущим ученым сначала Советского Союза, потом России. В этой больнице в свое время лечились всем известные великие ученые Королев, Ландау, Вавилов, Глушков. Соответственно, и требования к медицинским работникам были на академическом уровне, для работы у нас всегда выбирали лучших. Коллектив был стабильным, у нас, как и вообще в медицине, очень развита преемственность. И сегодня мы, готовясь к юбилею и собирая интересные факты о больнице, с удивлением обнаружили, что 49 медиков из 550 работают здесь уже больше 35 лет. Старейший наш доктор отработал 56 лет - своеобразный рекорд. А одна из медсестер - это просто легенда - 59. Это, наверное, о многом говорит. Ведь человек не меняет место, где ему хорошо живется и работается.
Итак, ваши успехи - это в первую очередь ваш коллектив и традиции. Так?
Алексей Никитин: Да. Например, одно из правил работы больницы, которое соблюдается все годы ее работы, - каждая жалоба, каждое обращение со стороны пациентов подвергается всестороннему анализу, выясняются причины, послужившие поводом для их возникновения. Коллектив был к этому приучен. Сейчас удовлетворенность пациента - одно из основных требований к работе медицинской организации, это входит и в нормативные требования Минздрава России, Росздравнадзора. Ну а мы всегда имели такой настрой - отвечать запросам приходящих к нам пациентов, которые хотят получить качественную медицину в короткие сроки, без обмана, без навязывания дополнительных, излишних услуг. Сегодня 50 процентов нашего бюджета мы зарабатываем за счет внебюджетных услуг. К нам бы просто не шли больные, если бы мы плохо работали.
И вы по-прежнему разбираете любое обращение?
Алексей Никитин: Мы на постоянной основе проводим анонимные опросы пациентов. То есть человек может совершенно спокойно, не опасаясь, к примеру, испортить отношения с лечащим врачом, высказать нам все, что он о нас думает. Есть специальный ящик для этих анкет, мы и не видим, кто и когда нам письмо туда опустил, это невозможно отследить.
А результат?
Алексей Никитин: Могу с гордостью сказать, что по результатам анкетирования удовлетворенность пациентов и качеством лечения, и отношением врачей и медицинского персонала здесь, в стационаре, составляет 95-97 процентов.
Важно, что все медицинские работники мотивированы на достижение оптимального результата в лечении - в том числе и материально. Мы перешли на оплату труда по эффективному контракту четыре года назад, и это себя оправдало.
ЦКБ РАН - многопрофильная больница, и у вас леча тся не только москвичи, но приезжают люди и из других регионов?
Алексей Никитин: Да, мы федеральный центр и работаем на всю Россию. За год у нас пролечивается 16 тысяч человек, 40 процентов - жители столицы, остальные - приезжие. Работаем и в системе ОМС, и по программам оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В год по квотам, которые нам выделяет государство, выполняем более 700 операций по эндопротезированию суставов. Наш травматолого-ортопедический центр - на 90 коек - один из самых крупных в Москве. Кстати, у нас год назад была сделана операция по замене тазобедренного сустава старейшему пациенту - ему на тот момент был 101 год. Ушел на своих ногах. И сегодня, насколько я знаю, у него все в порядке. Это еще одна наша особенность - мы умеем и любим работать с возрастными пациентами.
Конечно, ортопедическая помощь - это не единственное направление. По федеральным квотам и квотам, предоставляемым московским правительством, лечим по таким направлениям, как офтальмология, гинекология, репродуктивные технологии (ЭКО), сердечно-сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия.
Про вашу клинику говорят, что вы не просто лечебное учреждение, но и база для появления новых уникальных медицинских технологий?
Алексей Никитин: Это правда. В течение трех-четырех последних лет мы из обычной больницы, пускай крупной, мощной, хорошо оборудованной, но все же обычной, сумели трансформироваться в научно-клинический центр. В нашем уставе предусмотрены такие виды деятельности, как фундаментальная наука и поисковая прикладная наука. Мы этим активно занимаемся. Становимся трансляционной площадкой, где разработки наших отечественных ученых-медиков и фармакологов имеют возможность войти в реальную клиническую практику. У нас есть свой научно-исследовательский центр, мы активно патентуем разрабатываемые технологии, занимаемся и внедренческой деятельностью, и подготовкой и обучением врачей, то есть фактически тиражируем наши ноу-хау по всей России. Кстати, и не только в России. Большой интерес к нашим разработкам со стороны стран Азии - Южной Кореи, Вьетнама. Мы единственная клиника, имеющая статус научно-исследовательского института.
Интересно, как абсолютно новые идеи из чисто теоретических возможностей становятся реальностью и начинают применяться при лечении больных. Как это происходит - ведь прежде, чем применять новую медицинскую технологию, новую методику лечения на людях, необходимо быть полностью уверенным, что она действительно будет работать, лечить, и не навредит пациенту? Как, например, вы довели до операционной ваш "титановый шелк"?
Алексей Никитин: Разумеется, разработка методики продолжалась довольно долго. Несколько лет мы изучали безопасность "титанового шелка" на животных. Смотрели, насколько он обеспечивает долговременность, надежность результата после операции. И только потом зарегистрировали новую методику и получили разрешение применять ее в клинической практике.
К слову, сейчас такие хирургические операции выполняют уже в нескольких российских клиниках - их хирурги проходили обучение у нас, причем бесплатно.
Ваша клиника также известна интересными разработками по репродуктологии?
Алексей Никитин: У нас работает известный репродуктолог профессор Клара Георгиевна Серебренникова. Результаты ее исследований привели к тому, что мы начали успешно применять для восстановления репродуктивной функции у женщин известный препарат, который уже много лет используется для лечения серьезных заболеваний кожи. Это абсолютно новое его использование, и результаты обнадеживающие.
Должен сказать, что методическим руководителем нашего гинекологического направления является наш большой друг, главный внештатный специалист-гинеколог минздрава, академик РАН Лейла Владимировна Адамян.
Алексей Эдуардович, вы сами кардиолог. В области кардиологии в вашей клинике, наверное, тоже что-то интересное происходит?
Алексей Никитин: Конечно, происходит. Например, совместная работа с Научно-исследовательским центром Курчатова - Курчатовским институтом. Мы фактически станем пионерами по внедрению в нашей стране нового метода диагностики ишемической болезни сердца. Это позитронно-эмиссионная томография с применением изотопов рубидия, которая уже активно используется в США и Европе. Это очень информативный метод, он позволяет врачам досконально понять все нюансы кровообращения и кровоснабжения сердца. И благодаря точной диагностике выбрать оптимальную тактику лечения для конкретного больного. В частности, принять решение о проведении операции. А поскольку речь идет об очень дорогостоящей хирургии - ценность такой диагностики еще больше возрастает.
В России этот вид томографии пока не применяется, но мы активно над этим работаем. Причем хотим еще больше углубить его информативность - научиться оценивать метаболизм миокарда. Курчатовский институт синтезирует и нарабатывает для нас изотоп рубидий. А мы выполняем функции внедренческого центра - я думаю, через полтора-два года этот метод станет доступен во многих клиниках страны.
У нас принято сетовать, и обоснованно: мы отстаем в высоких медицинских технологиях от Запада и никогда не догоним развитые страны. А вы как считаете?
Алексей Никитин: Знаете, приведу пример из жизни нашей клиники. Полтора года назад к нам приехал вновь избранный президент РАН Александр Михайлович Сергеев - хотел посмотреть, что у нас и как.
Мы ему все показывали, рассказывали и привели в отделение эндоваскулярных исследований. Там у нас стоит современный ангиограф. И молодежь освоила новый метод оптико-когерентной томографии.
Звучит не очень понятно...
Алексей Никитин: Между тем это фантастическая история: в артерию вводится тончайший световод с камерой и это позволяет доктору в режиме реального времени видеть на экране состояние коронарной артерии изнутри. Все бляшки, как стоит стент и так далее. Это, конечно, хайтек - там и лазерные технологии, и оптиковолокно - все вместе намешано.
Видели бы вы лицо этого уважаемого академика! Он не медик, он физик. И он нам сказал: это та самая методика, которую он с коллегами начал разрабатывать в 1988 году в Нижнем Новгороде. Но потом часть ученых уехали из страны. И теперь - да, мы вынуждены закупать это оптоволокно у американцев.
Конечно, можно сокрушаться. Но мне кажется, правильнее из этой истории извлечь другой урок. У нас много замечательных ученых, перспективных идей и наработок. Но при этом между идеей и ее реализацией - пропасть. И вот как раз наша задача, как я ее понимаю, - стать той коммуникационной и внедренческой площадкой, которая позволила бы ученым запускать их наработки в реальную клиническую практику. Чем мы, собственно, и занимаемся.
Алексей Эдуардович, здоровье закладывается в детстве. Все академики были когда-то детьми. Вы педиатрией занимаетесь?
Алексей Никитин: У нас действительно есть абсолютно инновационная задумка. Причем она уже близка к воплощению. С декабря прошлого года в наши дружные ряды влились ведущие педиатры России - это главный внештатный педиатр минздрава академик РАН Александр Александрович Баранов и главный детский аллерголог-иммунолог академик Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, и с ними пришел блестящий коллектив лучших детских врачей страны.
И вот под эгидой нашего учредителя Министерства науки и высшего образования мы планируем открыть Центр персонализированной педиатрической помощи. В районе Ленинских гор, на улице Фотиевой, у нас есть территория в пять гектаров - и вот там этот центр будет построен. А сейчас заканчиваем ремонт и оборудование большого консультативно-диагностического центра для детей: пять тысяч метров, аллергология, ЛОР-отделение, эндоскопия, дневной стационар. То есть вся экспертная педиатрическая амбулаторно-поликлиническая помощь высочайшего уровня. И блестящий коллектив педиатров.
Финальная идея состоит в том, чтобы наконец создать такое лечебное учреждение, где была бы преемственность между педиатрами и "взрослыми" врачами. Чего на сегодняшний день нет нигде.
А через три-четыре года, когда, как я надеюсь, будет создан Центр персонализированной педиатрии, в нем будет и образовательное подразделение, и научное, и, конечно, великолепная клиника. Вот такие у нас ближайшие планы.
"Титановый шелк" - так необычно и неожиданно называется высокотехнологичная разработка вашей клиники. Месяц назад эта работа была отмечена медалью на международной выставке в Нюрнберге. О чем идет речь?
Алексей Никитин: Это был международный форум передовых научных разработок, на котором мы получили специальный приз жюри. Наши промышленники придумали действительно уникальную вещь - мы ее называем "титановый шелк". Это очень тонкая титановая нить, сплетенная в полупрозрачную гибкую ткань-сетку. Этот материал - очень легкий и к тому же имеет уникальные свойства по эластичности, прочности, долговечности.
В плюс ко всему он абсолютно инертен в организме человека. И это свойство гипоаллергенности незаменимо при проведении разных хирургических вмешательств.
Титан в хирургии используют активно - в том же эндопротезировании, например. Но мы первыми научились с помощью "титанового шелка" выполнять пластику брюшной стенки при крупных грыжах. Решаем также колоссальную проблему в гинекологии - опущение тазового дна у женщин. Для таких реконструктивных операций используются синтетические полипропиленовые сетки. Но в США FDA запретила не так давно их применение, поскольку синтетическая сетка оказалась не лучшим материалом - она способствует воспалению, со временем деформируется и не держит напряжение, и даже может быть травмоопасной. Но какого-либо иного материала, альтернативной технологии до сих пор хирургам предложено не было. Именно поэтому, когда мы внедрили использование "титанового шелка", в том числе в гинекологии, это вызвало огромный интерес у многих наших зарубежных коллег.
Сейчас такие операции выполняются уже не только у нас, но и в нескольких клиниках страны. Авторскую методику укрепления тазового дна у женщин с помощью имплантируемого протеза из "титанового шелка" разработал наш замечательный хирург-гинеколог профессор Вардан Георгиевич Варданян и его коллеги.
При этом возможности этого уникального материала очень широки. Сейчас мы его начали использовать и в пластической хирургии - для восстановления формы лица, реконструкции молочной железы.