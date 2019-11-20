Что поможет разогнать рост российской экономики

Российская экономика начала расти быстрее. Так, в октябре в годовом выражении она выросла на 2,2%, это ускорение динамики, сообщил на ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. В сентябре, по данным минэкономразвития, этот показатель составлял 2%, в августе - 1,7%.

По словам Силуанова, в первую очередь рост экономики начинает ускоряться благодаря отдаче от недавно запущенных национальных проектов. Но этого разгона пока будет недостаточно, чтобы выйти по итогам года за прогнозные показатели. Однако глобальная работа, чтобы сделать это уже в следующем году, проведена. Теперь экономические власти планируют заняться более тонкой донастройкой условий инвестиционного климата, чтобы привлечь частные деньги в финансирование национальных проектов. При этом государство заинтересовано как во внутреннем, так и во внешнем инвесторе.

При этом Силуанов подчеркнул, что динамику роста ВВП пока нельзя считать устойчивой. "Мы ожидаем пока по этому году наше плановое значение по темпам экономического роста (1,3%. - Прим. "РГ"). Этого недостаточно, тем не менее эта вся машина, которую мы создали, разворачивается и будет давать свои результаты", - сказал министр.

Нацпроекты сформированы на основе майского указа президента, где была поставлена цель к 2024 году добиться вхождения России в топ-5 крупнейших экономик и обеспечить темпы роста выше мировых (то есть как минимум выше 3%) при инфляции не выше 4%.

Целями развития до 2024 года в указе назывались в том числе рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост доходов населения, снижение уровня бедности. Для достижения этих целей разработаны 13 нацпроектов с бюджетом 25,7 триллиона рублей. Предполагается, что 13 триллионов выделит федеральный бюджет, остальное должны профинансировать региональные бюджеты и частные инвесторы.

Активная фаза финансирования нацпроектов начнется в 2020 году, именно с их реализацией власти связывают будущее ускорение экономического роста (по ожиданиям минэкономразвития, в 2020 году - на 1,7%, а в последующие два года - на 3,1-3,2%). Как заявил на форуме "Россия зовет!" глава минэкономразвития Максим Орешкин, ведомство постарается сделать все, чтобы в 2020 году рост ВВП был не меньше 2%.

При этом, по оценке Силуанова, правительство уже добилось устойчивости основных макроэкономических показателей - инфляции, курса рубля, золотовалютных резервов. Он заявил, что сейчас экономические власти занимаются уже не макро-, а микровопросами - созданием комфортной и прогнозируемой среды для предпринимателей и инвесторов. Это "регуляторная гильотина" (пересмотр и отмена устаревших нормативно-правовых актов и требований, что снизит нагрузку на бизнес), законопроект о защите капитальных вложений, внесенный недавно в Госдуму, создание равных конкурентных условий и все те же нацпроекты, перечислил Силуанов. По его словам, главная цель всех мер - уверенность инвесторов (как и внутренних, так и внешних) в том, что инвестиции в Россию принесут хороший доход и будут защищены.

По мнению главы банка ВТБ Андрея Костина, эффект от инвестиций в нацпроекты будет высоким, если в них удастся привлечь большое количество частного капитала - именно это залог ускорения экономического роста выше отметки 1,5%. Впрочем, инвестициям частного сектора также будет способствовать и удешевление кредитов, добавил Костин.

Еще одним инструментом для будущих структурных изменений в экономике может стать приватизация государственных активов в условиях профицитного бюджета, считает Максим Орешкин. "Сейчас бюджет находится в таком состоянии, что нельзя приватизацию рассматривать как способ поднятия денег в бюджет. Приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, как способ привлечения дополнительных ресурсов на инвестиции", - подчеркнул глава минэкономразвития. Из его комментариев следует, что рассматривается ряд сделок по максимально эффективному уменьшению доли государства в компаниях, но конкретно говорить о них пока рано. До этого о необходимости подготовки более амбициозной приватизационной программы говорил и Антон Силуанов.

Инициатива

Орешкин предложил создать спецкомиссию по структурным реформам

В начале декабря состоится заседание обновленной правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, перед которой поставлена задача подготовить меры по достижению роста ВВП не ниже 3% с 2021 года. Об этом сказал Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК.

Ранее издание РБК со ссылкой на письмо Орешкина Антону Силуанову (который возглавил правкомиссию после перехода из правительства Игоря Шувалова) сообщило, что для оперативного руководства структурными реформами глава минэкономразвития предложил создать специальную подкомиссию. Ее ключевой задачей, пишет РБК, должна стать "координация государственной политики по управлению совокупным спросом". Речь, в частности, идет о том, чтобы инфляция в результате политики Банка России не уходила ниже таргета в 4% (как это происходит сейчас). В минэкономразвития отказались комментировать эту информацию.

По словам Орешкина, все поручения по ключевым реформам уже даны, министерство систематизировало их в один документ, чтобы "подстегивать эту работу".

Подготовил Игорь Зубков