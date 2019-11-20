Полную компенсацию советских вкладов приостановили до 2023 года

Еще на год - до 1 января 2023 года - будет приостановлена полная компенсация дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Закон об этом прошел окончательное чтение.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление сбережений граждан. Их должны были переводить в целевые долговые обязательства РФ. Однако законы, регулирующие порядок перевода и обслуживания этих средств, до сих пор не приняты. С 2003 года выплата компенсаций ежегодно приостанавливается.

По данным кабмина, для реализации этой нормы потребовалось бы в 2020 году 45,4 трлн рублей, в 2021 году - 47,22 трлн, в 2022 году - 49,11 трлн.

При этом проект федерального бюджета на 2020-2022 годы предусматривает направление на компенсацию советских вкладов по 5,5 млрд рублей в год.

Ранее Госдума в постановлении рекомендовала правительству все же внести законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств РФ по сбережениям граждан.