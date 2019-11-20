Новости

В Воронеже двое строителей погибли под кирпичным обвалом 15:27
Путин назвал причину распада СССР 15:23
Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым передали в Москву 15:23
Леонид Слуцкий оценил призывы Эстонии "вернуть" ей территории 15:19
В Крыму оценили требование Киева возместить убытки за порты 15:15
Каток на ВДНХ откроется в пятницу 15:12
Путин назвал Зеленского искренним человеком 15:10
Роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS: появился официальный снимок 15:03
Челябинский главврач решил устроить личную жизнь своих сотрудниц 15:00
"Спартак" отказался от участия в чемпионате России по мини-футболу 14:59
Процент женщин и меньшинств среди режиссеров сериалов побил рекорд 14:55
В Дагестане экс-чиновника будут судить за вымогательство 680 млн рублей 14:47
Посольство подтвердило гибель гражданина Беларуси в Смоленской области 14:44
Путин напомнил о демократических институтах в России 14:44
В "золоте дураков" нашли существо возрастом 185 миллионов лет 14:41
Путин сравнил отказ от газовой энергетики с возвращением в пещеры 14:27
Вице-премьер Акимов предложил обновить электрички за счет средств ФНБ 14:26
В Австрии задержали шантажистов бывшего вице-канцлера Штрахе 14:26
В Заполярье при строительстве кладбища погибли двое рабочих 14:25
Экс-главу Элисты взяли под стражу 14:15
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда 14:00
Половина голландцев за эвтаназию для тех, кто "устал жить" 13:51
Медведев изменил регламент законопроектной деятельности кабмина 13:51
Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет!" 13:47
В Кремле допустили возможность запуска "Силы Сибири" в режиме телемоста 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20.11.2019 14:53
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты обсудят, как подготовить юридический сектор к внедрению технологий

Сфера юридических услуг стоит на пороге глобальных изменений. Как в свое время финтех поменял правила игры на финансовом рынке, так теперь юртех запустил масштабные инновационные процессы в правовом секторе. 29 ноября на 3-й международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition представители крупнейших консалтинговых компаний и ведущие мировые эксперты в области LegalTech расскажут, как специалистам и бизнесу подготовиться к революции инноваций в сфере права и получить максимальную отдачу от внедрения технологий в свои рабочие процессы. В этом году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые станут коммуникационный бренд IPQuorum и Forbes Russia.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum

В рамках собственной сессии главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио расскажет об инновационной модели трансформации юридической практики - пилотной программе для поддержки инноваций в юридической сфере Future Law Innovation Program (FLIP). Программа, запущенная Сингапурской академией права в 2018 году, состоит из нескольких компонентов, призванных предоставить полный спектр возможностей для внедрения LegalTech - от коворкинга и инкубатора стартапов до виртуальных платформ для обучения и сотрудничества.

Как объяснил Пол Нио, "благодаря цифровизации большинство индустрий уже оптимизировали свою работу, и сейчас эти процессы формируют новый юридический ландшафт. Мы ставили перед собой задачу не только технологически модернизировать консервативную профессию юриста, но и подготовить бизнес и специалистов к новым вызовам цифровой экономики".

Идея о создании целевой программы поддержки LegalTech-стартапов неслучайно возникла именно в Сингапуре, одном из крупнейших инновационных хабов в Азии. Правительство страны заинтересовано в развитии проекта Smart Nation, нацеленного на извлечение максимальной выгоды из технологического прогресса и создание синергии между возможностями человека и машины во всех отраслях экономики. Такой подход привлекает передовые компании и инвесторов со всего мира, в том числе и из юридического сектора. Так, согласно данным министерства торговли и промышленности Сингапура, в 2016 году рынок юридических услуг принес экономике страны более $ 2,1 млрд и открыл около 13 000 рабочих мест.

Однако скептическое отношение юридических фирм к современным технологиям долгое время препятствовало их комплексному внедрению. Future Law Innovation Program стала дорожной картой, разработанной Сингапурской академией права при поддержке правительства страны для стимулирования развития LegalTech и повышения эффективности юридических услуг в стране. Программа включает в себя три базовых трека: кросс-индустриальное коворкинг-пространство InnovationLab, объединяющее инноваторов из разных секторов экономики, виртуальную коммуникационную площадку для обмена идеями и Legal Technology Accelerator, позволяющий разработать и внедрить персонализированные решения для бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой Deloitte Legal, СНГ
Legal Design - отражение культурной и правовой трансформации общества

Пол Нио отметил, что "в первую очередь FLIP меняет представление профессионального сообщества о технологиях и их возможностях. Часто работа юриста заключается в том, чтобы избегать рисков, искать прецеденты и следовать устоявшимся правилам. Это негативно влияет на гибкость и адаптивность специалиста, ограничивает его креативный потенциал. В цифровую эпоху юрист - это партнер, а не просто исполнитель. И эта роль требует от него новых качеств - предпринимательской хватки, способности мыслить нестандартно, решительности. Наша программа учит юристов, какие задачи они могут решать с помощью технологий, а юридические фирмы - как правильно перестроить свою бизнес-модель для максимально эффективного использования LegalTech-инструментов".

В России специалисты также все чаще приходят к мнению, что для успешного внедрения технологий в юридическую практику недостаточно просто обновить оборудование или установить программное обеспечение - необходимо в первую очередь наглядно показать юристам и бизнесу, какие задачи может решать LegalTech и как с ним работать.

По мнению генерального директора Европейской Юридической Службы Андрея Голощапова, "юридический бизнес очень консервативен, и не все готовы переходить на диджитал-продукты. Даже в передовых компаниях, которые понимают, что технологии повышают производительность юристов, расширяют границы в сфере обслуживания клиентов и обеспечивают прозрачность рабочего процесса, LegalTech часто остается в арсенале номинально, ради хайпа. Поэтому фирмы и специалистов необходимо подготавливать именно к использованию LegalTech-инструментов, менять их отношение к диджитал-продуктам. LegalTech - это помощник, а не конкурент".

Чтобы получать максимальную выгоду от LegalTech-решений, юридическим фирмам нужно стремиться искать ценность не в тиражировании типовых документов, а в создании узконаправленных решений под конкретного клиента, полагает советник практики IP/IT юридической фирмы "Томашевская и партнеры" Роман Янковский. "Все, что не вписывается в этот подход, вся monkey job, которую выполняют рядовые сотрудники, должна максимально автоматизироваться. Порой это будет означать сокращение проектных бюджетов и отказ от некоторых клиентов, но это нормально. Юридическая фирма должна создавать ценность в проектах, в которых людей никогда не заменят машины, - в новых уникальных задачах, решаемых для конкретного клиента", - сказал эксперт.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Ассоциация IPChain рассмотрела подходы к регулированию интеллектуальных прав в эпоху ИИ

Исполнительный директор Некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства", член Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян считает, что медленное внедрение LegalTech в российский юридический рынок связано с отсутствием привычки работать внутри программных систем. "В России еще нет такого продукта LegalTech, который позволял бы полностью автоматизировать юридическую функцию, и речь в основном идет об определенных инструментах. В отличие от нас западные компании уже несколько десятков лет работают внутри программных систем. Их сотрудники не представляют себе проведения консультации или подготовки документа без включения счетчика времени или переноса электронного письма, отправленного клиенту, в цифровое досье адвоката. Следовательно, в России этот навык нужно нарабатывать, необходимо перестраивать парадигмы оказания юридических услуг. Новое время требует смещать акценты от аналитики и сбора данных к предложению комплексных решений. Когда мы научимся естественно жить в информационном пространстве, можно будет заняться цифровизацией", - рассказала Авакян.

В соответствии с требованиями рынка в России активно развиваются LegalTech-инициативы, формируются новые образовательные программы и инкубаторы стартапов. К примеру, в Инновационном центре "Сколково" LegalTech выделен в отдельное направление: на данный момент там успешно запущен первый в стране акселератор юридических технологий, который уже объединяет более 50 резидентов. Целью таких инициатив является информирование профессионального сообщества и бизнеса о возможностях LegalTech, привлечение инвестиций в перспективные проекты, а также повышение эффективности и клиентоориентированности сектора юридических услуг России. Эти и другие возможности юртеха в ходе 3-й международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition обсудят профильные специалисты, крупные представители бизнеса и государства. С подробной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте.

Экономика Бизнес Инновации

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время

Новости проекта

25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области