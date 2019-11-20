Эксперты обсудят, как подготовить юридический сектор к внедрению технологий

Сфера юридических услуг стоит на пороге глобальных изменений. Как в свое время финтех поменял правила игры на финансовом рынке, так теперь юртех запустил масштабные инновационные процессы в правовом секторе. 29 ноября на 3-й международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition представители крупнейших консалтинговых компаний и ведущие мировые эксперты в области LegalTech расскажут, как специалистам и бизнесу подготовиться к революции инноваций в сфере права и получить максимальную отдачу от внедрения технологий в свои рабочие процессы. В этом году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые станут коммуникационный бренд IPQuorum и Forbes Russia.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum

В рамках собственной сессии главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио расскажет об инновационной модели трансформации юридической практики - пилотной программе для поддержки инноваций в юридической сфере Future Law Innovation Program (FLIP). Программа, запущенная Сингапурской академией права в 2018 году, состоит из нескольких компонентов, призванных предоставить полный спектр возможностей для внедрения LegalTech - от коворкинга и инкубатора стартапов до виртуальных платформ для обучения и сотрудничества.

Как объяснил Пол Нио, "благодаря цифровизации большинство индустрий уже оптимизировали свою работу, и сейчас эти процессы формируют новый юридический ландшафт. Мы ставили перед собой задачу не только технологически модернизировать консервативную профессию юриста, но и подготовить бизнес и специалистов к новым вызовам цифровой экономики".

Идея о создании целевой программы поддержки LegalTech-стартапов неслучайно возникла именно в Сингапуре, одном из крупнейших инновационных хабов в Азии. Правительство страны заинтересовано в развитии проекта Smart Nation, нацеленного на извлечение максимальной выгоды из технологического прогресса и создание синергии между возможностями человека и машины во всех отраслях экономики. Такой подход привлекает передовые компании и инвесторов со всего мира, в том числе и из юридического сектора. Так, согласно данным министерства торговли и промышленности Сингапура, в 2016 году рынок юридических услуг принес экономике страны более $ 2,1 млрд и открыл около 13 000 рабочих мест.

Однако скептическое отношение юридических фирм к современным технологиям долгое время препятствовало их комплексному внедрению. Future Law Innovation Program стала дорожной картой, разработанной Сингапурской академией права при поддержке правительства страны для стимулирования развития LegalTech и повышения эффективности юридических услуг в стране. Программа включает в себя три базовых трека: кросс-индустриальное коворкинг-пространство InnovationLab, объединяющее инноваторов из разных секторов экономики, виртуальную коммуникационную площадку для обмена идеями и Legal Technology Accelerator, позволяющий разработать и внедрить персонализированные решения для бизнеса.

Пол Нио отметил, что "в первую очередь FLIP меняет представление профессионального сообщества о технологиях и их возможностях. Часто работа юриста заключается в том, чтобы избегать рисков, искать прецеденты и следовать устоявшимся правилам. Это негативно влияет на гибкость и адаптивность специалиста, ограничивает его креативный потенциал. В цифровую эпоху юрист - это партнер, а не просто исполнитель. И эта роль требует от него новых качеств - предпринимательской хватки, способности мыслить нестандартно, решительности. Наша программа учит юристов, какие задачи они могут решать с помощью технологий, а юридические фирмы - как правильно перестроить свою бизнес-модель для максимально эффективного использования LegalTech-инструментов".

В России специалисты также все чаще приходят к мнению, что для успешного внедрения технологий в юридическую практику недостаточно просто обновить оборудование или установить программное обеспечение - необходимо в первую очередь наглядно показать юристам и бизнесу, какие задачи может решать LegalTech и как с ним работать.

По мнению генерального директора Европейской Юридической Службы Андрея Голощапова, "юридический бизнес очень консервативен, и не все готовы переходить на диджитал-продукты. Даже в передовых компаниях, которые понимают, что технологии повышают производительность юристов, расширяют границы в сфере обслуживания клиентов и обеспечивают прозрачность рабочего процесса, LegalTech часто остается в арсенале номинально, ради хайпа. Поэтому фирмы и специалистов необходимо подготавливать именно к использованию LegalTech-инструментов, менять их отношение к диджитал-продуктам. LegalTech - это помощник, а не конкурент".

Чтобы получать максимальную выгоду от LegalTech-решений, юридическим фирмам нужно стремиться искать ценность не в тиражировании типовых документов, а в создании узконаправленных решений под конкретного клиента, полагает советник практики IP/IT юридической фирмы "Томашевская и партнеры" Роман Янковский. "Все, что не вписывается в этот подход, вся monkey job, которую выполняют рядовые сотрудники, должна максимально автоматизироваться. Порой это будет означать сокращение проектных бюджетов и отказ от некоторых клиентов, но это нормально. Юридическая фирма должна создавать ценность в проектах, в которых людей никогда не заменят машины, - в новых уникальных задачах, решаемых для конкретного клиента", - сказал эксперт.

Исполнительный директор Некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства", член Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян считает, что медленное внедрение LegalTech в российский юридический рынок связано с отсутствием привычки работать внутри программных систем. "В России еще нет такого продукта LegalTech, который позволял бы полностью автоматизировать юридическую функцию, и речь в основном идет об определенных инструментах. В отличие от нас западные компании уже несколько десятков лет работают внутри программных систем. Их сотрудники не представляют себе проведения консультации или подготовки документа без включения счетчика времени или переноса электронного письма, отправленного клиенту, в цифровое досье адвоката. Следовательно, в России этот навык нужно нарабатывать, необходимо перестраивать парадигмы оказания юридических услуг. Новое время требует смещать акценты от аналитики и сбора данных к предложению комплексных решений. Когда мы научимся естественно жить в информационном пространстве, можно будет заняться цифровизацией", - рассказала Авакян.

В соответствии с требованиями рынка в России активно развиваются LegalTech-инициативы, формируются новые образовательные программы и инкубаторы стартапов. К примеру, в Инновационном центре "Сколково" LegalTech выделен в отдельное направление: на данный момент там успешно запущен первый в стране акселератор юридических технологий, который уже объединяет более 50 резидентов. Целью таких инициатив является информирование профессионального сообщества и бизнеса о возможностях LegalTech, привлечение инвестиций в перспективные проекты, а также повышение эффективности и клиентоориентированности сектора юридических услуг России. Эти и другие возможности юртеха в ходе 3-й международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition обсудят профильные специалисты, крупные представители бизнеса и государства. С подробной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте.