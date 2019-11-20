Несмотря на предупреждения ретейлеров о том, что гречка может подорожать в розничной торговле на 25-50 процентов, серьезных оснований для роста цен нет.

Не стоит откладывать деньги на гречку или запасать крупу - оснований для роста цен на нее нет. Фото: Сергей Михеев

"Если посмотреть на достаточно длинный график, - окажется, что решительно ничего интересного не происходит. Розничные цены на гречку на десятки процентов ниже, чем несколько лет назад", - говорит исполнительный директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

По данным Росстата, в начале осени средняя стоимость килограмма гречки в магазинах была одной из самых низких за последние четыре года - 55-60 рублей. Для сравнения, в 2015 году цена была около 70 рублей, самая высокая - до 100 рублей за килограмм - фиксировалась осенью 2016 года, затем продолжался плавный спад вплоть до ноября 2018 года, когда килограмм гречки стоил около 50 рублей.

За последний год средняя розничная цена поднялась, но ненамного - на несколько процентных пунктов, или на 5-10 рублей. В числе причин нынешнего подорожания - неурожай и третий год сокращения производства и посевных площадей. Посевы гречихи снизились на 22 процента.

"Не так давно было много разговоров о большом экспортном потенциале гречки. Увеличивали посевные площади. Но на деле оказалось, что пока наша гречка особо мировому рынку не нужна. Главные покупатели - ближайшие соседи в странах СНГ, немного берут Литва и Китай", - рассказал "Российской газете" управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Тема гречки "хайповая". Никаких серьезных экономических оснований для того, чтобы уделять такое внимание этому вопросу, просто нет

По данным аналитика, в прошлом сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. - Прим. ред.) экспорт гргречки хотя и вырос, но это не оказало существенного влияния ни на российский рынок, ни на внутренние цены. Экспортировали около 90 тысяч тонн при урожае в 1,5 миллиона тонн и внутреннем потреблении в 450 тысяч тонн (в пересчете на сырье - гречиху - 650-680 тысяч тонн).

В прошлом году собрали больше одного миллиона тонн гречихи, в этом, по экспертным оценкам, после всех окончательных подсчетов, Россия получит урожай примерно в 750 тысяч тонн, что на 18 процентов ниже прошлого года.

"Но это все равно не может глобально повлиять на рынок из-за больших переходящих запасов", - уверен Илья Березнюк.

Тем временем некоторые СМИ пишут, что в последние годы гречка для России становится индикативным продуктом, и цена на нее служит неким ориентиром, вроде цены на хлеб. Если дорожает гречка, то стоит готовиться к продовольственной инфляции выше прогнозных темпов.

"Мне кажется, просто так сложилось, что тема гречки просто "хайповая". Никаких серьезных экономических оснований для того, чтобы уделять такое внимание этому вопросу, нет", - полагает Илья Березнюк.

Гораздо интереснее ситуация с пшеном (просом). По данным международной исследовательской компании Nielsen, его потребление в России за год сократилось на четверть. Снижаются и спрос, и посевы.

При этом, отмечают в Nielsen, растут продажи ранее экзотических для российского рынка круп - булгура, кускуса, киноа.

"За год (с июня 2018 года по июль 2019-го, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом) продажи булгура в крупнейших розничных сетях России выросли на 75 процентов, кускуса - на 66, киноа - на 35 процентов", - рассказала "Российской газете" директор по работе с клиентами Nielsen-Россия Ольга Дашкевич.

В исследовательском центре это связывают с ростом поставок круп и эффектом низкой базы - денежная доля булгура, кускуса и киноа в структуре продаж остается небольшой. "Вероятнее всего, увеличение продаж обусловлено трендом на здоровое и сбалансированное питание, благодаря чему представленность этих круп в современной рознице растет", - говорит Ольга Дашкевич.