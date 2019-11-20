"Если посмотреть на достаточно длинный график, - окажется, что решительно ничего интересного не происходит. Розничные цены на гречку на десятки процентов ниже, чем несколько лет назад", - говорит исполнительный директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.
По данным Росстата, в начале осени средняя стоимость килограмма гречки в магазинах была одной из самых низких за последние четыре года - 55-60 рублей. Для сравнения, в 2015 году цена была около 70 рублей, самая высокая - до 100 рублей за килограмм - фиксировалась осенью 2016 года, затем продолжался плавный спад вплоть до ноября 2018 года, когда килограмм гречки стоил около 50 рублей.
За последний год средняя розничная цена поднялась, но ненамного - на несколько процентных пунктов, или на 5-10 рублей. В числе причин нынешнего подорожания - неурожай и третий год сокращения производства и посевных площадей. Посевы гречихи снизились на 22 процента.
"Не так давно было много разговоров о большом экспортном потенциале гречки. Увеличивали посевные площади. Но на деле оказалось, что пока наша гречка особо мировому рынку не нужна. Главные покупатели - ближайшие соседи в странах СНГ, немного берут Литва и Китай", - рассказал "Российской газете" управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
По данным аналитика, в прошлом сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. - Прим. ред.) экспорт гргречки хотя и вырос, но это не оказало существенного влияния ни на российский рынок, ни на внутренние цены. Экспортировали около 90 тысяч тонн при урожае в 1,5 миллиона тонн и внутреннем потреблении в 450 тысяч тонн (в пересчете на сырье - гречиху - 650-680 тысяч тонн).
В прошлом году собрали больше одного миллиона тонн гречихи, в этом, по экспертным оценкам, после всех окончательных подсчетов, Россия получит урожай примерно в 750 тысяч тонн, что на 18 процентов ниже прошлого года.
"Но это все равно не может глобально повлиять на рынок из-за больших переходящих запасов", - уверен Илья Березнюк.
Тем временем некоторые СМИ пишут, что в последние годы гречка для России становится индикативным продуктом, и цена на нее служит неким ориентиром, вроде цены на хлеб. Если дорожает гречка, то стоит готовиться к продовольственной инфляции выше прогнозных темпов.
"Мне кажется, просто так сложилось, что тема гречки просто "хайповая". Никаких серьезных экономических оснований для того, чтобы уделять такое внимание этому вопросу, нет", - полагает Илья Березнюк.
Гораздо интереснее ситуация с пшеном (просом). По данным международной исследовательской компании Nielsen, его потребление в России за год сократилось на четверть. Снижаются и спрос, и посевы.
При этом, отмечают в Nielsen, растут продажи ранее экзотических для российского рынка круп - булгура, кускуса, киноа.
"За год (с июня 2018 года по июль 2019-го, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом) продажи булгура в крупнейших розничных сетях России выросли на 75 процентов, кускуса - на 66, киноа - на 35 процентов", - рассказала "Российской газете" директор по работе с клиентами Nielsen-Россия Ольга Дашкевич.
В исследовательском центре это связывают с ростом поставок круп и эффектом низкой базы - денежная доля булгура, кускуса и киноа в структуре продаж остается небольшой. "Вероятнее всего, увеличение продаж обусловлено трендом на здоровое и сбалансированное питание, благодаря чему представленность этих круп в современной рознице растет", - говорит Ольга Дашкевич.