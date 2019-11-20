Фараон Тутанхамон мог умереть от инфекции

В результате 19-летний Тутанхамон получил перелом ноги и умер после заражения крови через два дня после этого инцидента. Эту гипотезу косвенно подтверждает новейшее исследование ДНК фараона.

По словам ученого, вопрос о причине смерти 19-летнего правителя Египта остается открытым. Причина гибели Золотого мальчика была предметом ожесточенных споров среди историков в течение многих лет. Отец Тутанхамона Тут Акенатум женился на своей собственной сестре, известной как Младшая Леди, что привело к рождению фараона с уродствами. Считается, что у Тутанхамона были удлиненный череп, косолапость, также он страдал от малярии.

Обломки кости, найденные в его черепе, подогревали утверждения, что он был убит, в то время как другие исследователи полагают, что перелом ноги мог привести к его смерти. По словам Хавасса, Тутанхамон жил в Мемфисе в своем дворце и интересовался охотой на диких животных в долине газелей, соединяющей долину Сфинкса и Саккару. На охоту он ездил на своей колеснице.

"Скоро мы узнаем, была ли у него инфекция или нет. Если у него была инфекция, это подтвердит мысль о том, что он погиб в результате несчастного случая. Это подтвердит мысль о том, что он разбился на колеснице", - отметил 72-летний Захи Хавасс, который является одним из самых уважаемых египтологов в мире.

Результаты исследования будут обнародованы в 2020 году.

Напомним, что ранее в гробнице Тутанхамона нашли тайные комнаты. В них, предположительно, может находиться захоронение царицы Нефертити.

Между тем

Выставка "Сокровища Золотого мальчика Тутанхамона" размещается в египетской галерее Саатчи со второго ноября 2019 по третье мая 2020 года.