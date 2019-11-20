Forbes назвал самых богатых блогеров Instagram

На рекламе в Instagram больше всего зарабатывает Ксения Собчак, пишет Forbes, который составил рейтинг звезд, наиболее успешно монетизировавших свой блог в этой соцсети.

Телеведущая размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день и зарабатывает на этом 1,6 миллиона долларов. В ее профиле можно нередко увидеть отметки премиальных брендов одежды и автомобильных марок.

На втором месте - телеведущая Регина Тодоренко, на третьем - певица Ольга Бузова. У девушек одинаковый заработок в размере 860 тысяч долларов.

В списке также можно увидеть Хабиба Нурмагомедова, певицу Елену Темникову и Полину Гагарину, продюсера Яну Рудковскую. Все они зарабатывают на рекламе не менее 500 тысяч долларов.

Данные проанализированы за период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.

По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 миллиардов рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 миллиардов рублей.