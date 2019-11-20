Легендарный рок-музыкант Гарик Сукачев: Я до сих пор резвый!

Гарику Сукачеву, лидеру "Бригады С" и "Неприкасаемых", режиссеру, писателю и телеведущему - 60. Легендарный музыкант отправляется в концертный тур "GO!", который пройдет по России в поддержку альбома "246", работа над которым шла три года.

Игорь Иванович, почему так долго?

Гарик Сукачев: У меня не тот возраст, когда, как в молодости, было время что-то переделать.

Гарик Сукачев: Все мы с годами в душе не становимся старше, в душе мы те же самые. Фото: РИА Новости

А откуда у диска такое редкое название?

Гарик Сукачев: Ровно столько шагов от моего дома до станции метро.

В Тушине?

Гарик Сукачев: Там я давно не живу, уже лет тридцать. Мой дом недалеко от Детского мира. Как-то припарковался возле него, зашел и купил детское пианино и такие же детские ударные. Эти "уникальные" инструменты и были использованы при записи диска.

А завершает альбом песня-сюрприз. Ко мне на улице подошли двое рабочих, и один из них говорит: "Мой друг пишет стихи". И стал читать, я же включил диктофон. Прочли стихи и ушли в московскую ночь...

Слышала, что вы очень дотошно подбирали обложку для альбома.

Гарик Сукачев: Выбрали из десяти тысяч фотографий. Обложку сделали в 3D-формате. Вот вы смотрите на обложку как на обычное фото, но если надеть специальные очки, мир изменится, он расширится. Хотелось показать, что другая реальность - вот она, за углом. В подарочный блок также войдет статуэтка из фарфора, сделанная в Вербилках на бывшей фабрике Гарднера. Сохраним народные промыслы.

Какие города входят в концертный тур?

Гарик Сукачев: Москва, Питер, Волгоград, Саратов, Екатеринбург...

Какой возраст нужен для рок-н-ролла?

Гарик Сукачев: Любой, если в душе осталась резвость, как у меня.

Вы тоже выбрасывали телевизоры в окна?

Гарик Сукачев: Это было в Алма-Ате и Питере. Как у всякого приличного и уважающего себя музыканта.

Умер ли рок-н-ролл?

Гарик Сукачев: Какая сволочь это сказала?

Что для вас самое главное?

Гарик Сукачев: Семья. Ничего главнее и существеннее просто нет. Семья дает мне счастье. Разве есть большая любовь, чем любовь к детям?! А за этим следует любовь к женщине.

Сколько лет вы уже вместе?

Гарик Сукачев: Всю жизнь. Ольга - счастье моей жизни.

Вы со своей женой прожили одну жизнь на двоих, как и ваши друзья Иван Охлобыстин и Александр Скляр.

Гарик Сукачев: У нас, когда мы жили в Тушине, была поговорка: "Тушинские своих жен не бросают".

Ваша жена, чтобы вы досняли фильм, продала ресторан.

Гарик Сукачев: Как признался Александр Скляр, наши жены похожи на жен декабристов. Нам повезло, что они у нас мудрые. Когда-то девочки встретили мальчиков, которых тещи не хотели. Мы не думали о твердой копейке. Эти девочки отчасти нас создали. Ох и хлебнули же они с нами...

Ничего главнее и существеннее семьи просто нет. Семья дает мне счастье. Что касается мечты... В детстве я хотел быть Юрием Гагариным

В основу фильма "Праздник", музыку к которому написал Петр Тодоровский, легла ваша семейная история.

Гарик Сукачев: У меня отец был на войне, мать в 14 лет забрали в концлагерь, она таскала с другими подростками огромные камни на строительстве дороги. Потом убежала с девочкой Ниной. Нина погибла, а мама воевала в партизанском отряде, была минером. Она рассказывала, что когда пришли немцы, то сначала катали детей на танках и устраивали танцы. А потом явились СС и стали расстреливать, вешать, угонять в лагеря.

Вы много ездите по стране на своем "Харлее". Что видите?

Гарик Сукачев: Дорогу.

Куда ведет?

Гарик Сукачев: В Антарктиду, скоро туда поедем.

Вы увлекаетесь дайвингом. А на какую глубину погружались?

Гарик Сукачев: На глубине тринадцати метров все красоты и рыбки заканчиваются.

Ощущаете возраст?

Гарик Сукачев: Все мы с годами в душе не становимся старше, в душе мы те же самые. Думаю, что у музыкантов это отчасти связано с профессией: мы находимся в потоке позитивной молодой энергии. Сколько музыкантов, которые гораздо старше меня, до сих пор на сцене!

Вы чувствуете свое предназначение?

Гарик Сукачев: Каждый человек уже родился кем-то. Я довольно серьезно к этому отношусь. Мне хотелось бы, чтобы в регионах люди видели то же, что мы можем себе позволить в Москве.

У вас есть несбывшаяся мечта?

Гарик Сукачев: Я хотел быть Юрием Гагариным. Может, внуки полетят в космос.

Самое большое достижение вашей жизни.

Гарик Сукачев: Дети, их у меня двое. Сын получил фундаментальное английское образование, потом отучился в Голливуде. Вернулся в Россию, сейчас занимается кино.

Хватает времени слушать музыку? Какую?

Гарик Сукачев: Джаз и блюз.

В Беларуси были?

Гарик Сукачев: Не раз. Радио Би-Эй в Минске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Бресте уже представило мой альбом "246" со словами "Это первая за шесть лет пластинка. Слушать можно здесь!"

Гарик Сукачев: Каждый человек уже родился кем-то. Фото: РИА Новости

Визитная карточка

Игорь Сукачев родился в подмосковной деревне Мякинино. Окончил Московский техникум железнодорожного транспорта, в послужном списке - проектирование железнодорожной станции "Тушино". В 1987 году окончил Липецкое областное культурно-просветительное училище, получив диплом режиссера театра. Выпустил 8 альбомов, не имея спонсора. Как режиссер снял четыре фильма.

Со своей женой Ольгой Сукачев познакомился в подростковом возрасте. Тогда Гарику было 16 лет, а его избраннице всего 14. Вместе более 35 лет, воспитали двоих детей.