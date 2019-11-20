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Рубрика: Общество

Во Франции раскопали 5000-летний гипогей со множеством останков

Текст: Денис Передельский
Фото: Estelle Benistant / INRAP Фото: Estelle Benistant / INRAP
Фото: Estelle Benistant / INRAP

Во Франции ученые из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок на окраине города Шалон-ан-Шампань обнаружили подземный храм-захоронение возрастом около 5000 лет, в котором находились останки десятков людей.

Об открытии сообщается на сайте INRAP. Археологи работают на участке, который был выделен под строительство торгового центра на берегу реки Марна в районе Сент-Мемми. В ходе раскопок они обнаружили так называемый гипогей - подземное сооружение, предназначенное для коллективного погребения.

Фото: youtube.com
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Подобные культовые объекты характерны для эпохи неолита. Гипогей, по оценкам ученых, был сооружен около 3500-3000 гг. до н.э. Вход изначально, вероятно, располагался над поверхностью земли, но сейчас находится под ее поверхностью.

Небольшой и уходящий вниз под наклоном коридор длиной 3,8 метра ведет в погребальную камеру через очень тесный проем, в который может протиснуться только худой человек, да и то на четвереньках.

Площадь погребальной камеры составляет шесть квадратных метров, что типично для гипогеев неолита. В ней археологи обнаружили хорошо сохранившиеся, сложенные в несколько ярусов и плотно переплетенные между собой человеческие кости.

Археологи предполагают, что в захоронении были погребены более 50 человек. На данный момент каталогизировано более сорока черепов и около тридцати собранных по частям скелетов. Среди покойников были как взрослые обоих полов, так и дети разного возраста.

Кроме того, археологи нашли множество обгоревших костей. Только лабораторный анализ, в том числе и анализ ДНК, который предполагается провести, позволят с точностью подсчитать количество захороненных людей. Ученые также надеются, что анализ ДНК поможет установить их принадлежность к конкретной популяции.

В погребальной камере были обнаружены элементы украшений - бусины от ожерелий и клыки животных с просверленными в них отверстиями, которые носили как кулоны, - а также кремневые инструменты.

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Общество Наука
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