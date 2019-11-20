Глава ДНР: Из-за непостоянства Украины говорить об урегулировании рано

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил надежду на то, что предстоящая в следующем месяце встреча лидеров стран-гарантов Минских договоренностей в "нормандском формате" поможет добиться от Украины конструктивного подхода к урегулированию кризиса в Донбассе. Об этом он сказал в Москве во время встречи с российскими политологами и общественниками.

"Конечно, мы надеемся на то, что встреча состоится и удастся от Украины добиться конкретных и конструктивных решений и действий по мирному урегулированию конфликта. Как будет на самом деле - покажет время", - приводится часть беседы на официальном сайте главы ДНР.

Вместе с тем, по словам главы ДНР, из-за непостоянства Украины делать какие-либо прогнозы на этот счет не имеет смысла. "Мы видим как себя ведет Украина, как каждый день меняется риторика ее руководителей. Именно из-за их непостоянства делать прогнозы не имеет смысла", - заявил Денис Пушилин.

Также, говоря об идентичности Донбасса, Пушилин заявил, что жители республик считают себя русскими и именно из-за этого испытывают проблемы. "Русские мы!.. За это и страдаем", - сказал глава Донецкой Народной Республики.