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20.11.2019 14:03
Рубрика: Экономика

Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджет-2019

Текст: Татьяна Замахина
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект, который уточняет основные параметры бюджета на 2019 год и перераспределяет средства по ряду направлений.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Профицит бюджета РФ на 2019 год понижен с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП, то есть до 1 трлн 481 млрд рублей с 1 трлн 881 млрд рублей. Дополнительные средства - 3,1 млрд рублей - предусмотрены на ежемесячные выплаты вследствие рождения детей.

Фото: iStock
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Кроме того, средства добавят на субсидии производителям сельхозтехники - 3 млрд рублей до конца года. А 4,9 млрд рублей пустят на увеличение средней зарплаты по отдельным категориям работников Минобороны России.

Кроме того, речь о дополнительных трансфертах регионам на модернизацию аграрной отрасли.

Как отметили в профильном комитете по бюджету и налогам, все принятые поправки касаются распределения свыше 67,7 млрд рублей.

Второе чтение также прошли поправки в бюджет Пенсионного фонда. В соответствии с документом, предусмотрено увеличение расходов на выплату страховой пенсии на 80,1 млрд рублей.

Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
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