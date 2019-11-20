Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджет-2019

Профицит бюджета РФ на 2019 год понижен с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП, то есть до 1 трлн 481 млрд рублей с 1 трлн 881 млрд рублей. Дополнительные средства - 3,1 млрд рублей - предусмотрены на ежемесячные выплаты вследствие рождения детей.

Кроме того, средства добавят на субсидии производителям сельхозтехники - 3 млрд рублей до конца года. А 4,9 млрд рублей пустят на увеличение средней зарплаты по отдельным категориям работников Минобороны России.

Кроме того, речь о дополнительных трансфертах регионам на модернизацию аграрной отрасли.

Как отметили в профильном комитете по бюджету и налогам, все принятые поправки касаются распределения свыше 67,7 млрд рублей.

Второе чтение также прошли поправки в бюджет Пенсионного фонда. В соответствии с документом, предусмотрено увеличение расходов на выплату страховой пенсии на 80,1 млрд рублей.