Госорганы прекратят прием граждан

Федеральные и региональные органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году. Вместо них это будут делать Многофункциональные центры (МФЦ). Прием госорганами останется только в исключительных случаях.

По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, отношения человека с государством требуют трансформации. Россияне должны получать помощь без привязки к месту прописки и пребывания, иметь возможность подать заявление сразу на несколько услуг.

Кроме того, все услуги должны стать доступны в удаленном формате. Обо всем этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект Минэкономразвития. Ожидается, что документ вступит в силу 1 января 2021 года.