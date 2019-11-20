Новости

Отступные за дом Гитлера составили 812 тысяч евро 07:00
Госорганы прекратят прием граждан 06:42
На юге Австралии более ста школ закрыли из-за пожаров 06:31
Выписан домой один из пострадавших при стрельбе в амурском колледже 06:29
ВВС Израиля атаковали десятки позиций КСИР и сирийской армии 06:14
Директор благовещенского колледжа уволен после трагедии 06:01
Южнокорейские железнодорожники начали бессрочную забастовку 05:41
На брата мэра Петропавловска-Камчатского завели дело о взятке 05:30
Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов 05:27
Пожар возник в здании министерства экономики Японии 05:19
Дочери Моралеса разрешили покинуть Боливию 04:57
Летчики ТОФ провели в воздухе семь тысяч часов 04:56
Одиннадцать горняков заблокированы из-за аварии на шахте в Китае 04:51
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине 04:28
Бразильский суд выдал ордер на арест экс-президента Парагвая 04:21
Хуситы отпустили захваченные в Красном море буксиры 04:08
В Приморье сняли на видео трех одиноких тигрят 04:03
Американец подал в суд на Burger King из-за нечестной рекламы 03:30
Скафандр астронавта NASA порвался при работе в открытом космосе 03:24
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском 03:04
Шесть демонстрантов пострадали в столкновениях в Бейруте 02:34
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки 02:25
Замглавы МИД РФ призвал к восстановлению мира в Афганистане 02:18
Черчесов высказался на тему оскорблений Дзюбы во время игры с Сан-Марино 01:55
Ограбление британского туриста в ЮАР попало на видео 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
20.11.2019 06:42
Рубрика: Власть

Госорганы прекратят прием граждан

Текст: Екатерина Ясакова

Федеральные и региональные органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году. Вместо них это будут делать Многофункциональные центры (МФЦ). Прием госорганами останется только в исключительных случаях.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Гражданам разрешили общаться с налоговой через МФЦ

По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, отношения человека с государством требуют трансформации. Россияне должны получать помощь без привязки к месту прописки и пребывания, иметь возможность подать заявление сразу на несколько услуг.

Кроме того, все услуги должны стать доступны в удаленном формате. Обо всем этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект Минэкономразвития. Ожидается, что документ вступит в силу 1 января 2021 года.

Власть Работа власти Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину