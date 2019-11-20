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20.11.2019 20:12
Рубрика: В мире

Не по-взрослому

Грета Тунберг отказалась приехать за Детской премией мира
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Международная организация по защите прав детей KidsRights на прошедшей в среду в Гааге торжественной церемонии вручила Международную детскую премию мира. Ее лауреатами в этом году стали 16-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг и 14-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум. Последняя не так хорошо известна, как прославившаяся на весь мир своими акциями и выступлениями Грета. Юная камерунка основала организацию Children for Peace ("Дети для мира"), целью которой является предотвращение участия подростков в вооруженных группировках и вовлечение детей в миротворческие процессы.

"Влияние как Греты, так и Дивины на будущее многих детей бесспорно, они являются полноправными лауреатами Международной детской премии мира за 2019 год", - заявил после обнародования решения экспертного комитета, рассмотревшего 137 заявок из 56 стран, основатель KidsRights Марк Дулларт. Победителям вручается статуэтка в виде ребенка, толкающего земной шар, 100 тысяч евро на их проекты, а также стипендия на получение среднего и высшего образования и пособие на повседневные нужды.

В честь Греты Тунберг назвали новый вид жуков

Сама Тунберг на церемонию в Гааге не приехала, отправив вместо себя представителя. Впрочем, такое поведение неудивительно, ранее подросток отказалась от премии в области охраны окружающей среды и экологии, которую ей присудил Северный совет. Тогда она тоже не явилась на церемонию. Вместо Греты на сцену вышли ее подруги, которые зачитали от нее послание, в котором активистка в очередной раз обвинила власть имущих в нанесении вреда окружающей среде.

Кстати, эко-активисткой Грета стала как раз из-за Международной детской премии мира. На протесты у шведского парламента ее вдохновили лауреаты 2018 года - американские школьники из движения "Марш за наши жизни", требовавшие ужесточить контроль над оружием после очередной стрельбы в школе.

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