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20.11.2019 20:13
Рубрика: Происшествия

Народ рассудит

Громкое дело сестер Хачатурян могут рассмотреть присяжные
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Адвокаты трех сестер Хачатурян заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела об убийстве их отца коллегией присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Крестины. В то же время все адвокаты просят о прекращении уголовного дела в отношении своих подзащитных в связи с их непричастностью к инкриминируемому преступлению.

В настоящее время сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны. Обвиняемые, их защитники и потерпевшая сторона уже ознакомились с 30 томами дела.

Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Три дочери погибшего почти сразу признались в убийстве своего отца.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Расследование дела сестер Хачатурян
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