Громкое дело сестер Хачатурян могут рассмотреть присяжные

Адвокаты трех сестер Хачатурян заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела об убийстве их отца коллегией присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Крестины. В то же время все адвокаты просят о прекращении уголовного дела в отношении своих подзащитных в связи с их непричастностью к инкриминируемому преступлению.

В настоящее время сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны. Обвиняемые, их защитники и потерпевшая сторона уже ознакомились с 30 томами дела.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Три дочери погибшего почти сразу признались в убийстве своего отца.