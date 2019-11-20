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Рубрика: Спорт

Осечки под щитом

Наши клубы уступили в девятом туре Евролиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
"Химки" и питерский "Зенит" проиграли свои гостевые матчи девятого тура Евролиги испанским командам. Подмосковный клуб крупно уступил мадридскому "Реалу" - 76:104, баскетболисты с берегов Невы не справились с "Валенсией" - 90:94.

Для химчан провальной оказалась вторая четверть, в которой они получили дефицит "минус 17", позволив сопернику за 10 минут чистого времени набрать аж 34 очка. При этом в составе хозяев угроза кольцу исходила практически от всех игроков. В итоге сразу пять человек из "Реала" завершили встречу с двузначными показателями в графе "результативность", а лучшим бомбардиром стал американец со словенским паспортом Энтони Рэндольф (19), ранее выступавший за краснодарский "Локомотив-Кубань".

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У "Химок" менее эффектно, чем обычно, провел матч лидер команды Алексей Швед - всего одно дальнее попадание и лишь 12 набранных очков.

- Мы не приложили необходимых усилий, особенно в защите, - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Первая и вторая четверти получились просто ужасными, дали "Реалу" набрать 65 очков, что, наверное, является рекордом Евролиги в этом сезоне. Сделали много неправильных вещей, обычно нам несвойственных. "Реал" был лучше, но мы смотрим в будущее. Впереди матч с "Валенсией".

Проходившая параллельно игра "Зенита" в Валенсии получилась куда более интересной. Четвертую десятиминутку гости начали, лидируя шесть очков. Хозяева быстро сравняли счет, и пошли "качели". Увы, в самой концовке игроки "Валенсии" были пять раз точны с линии.

"Химки" с шестью победами и тремя поражениями продолжают находиться в лидирующей группе и зоне попадания в плей-офф, куда выйдут восемь сильнейших участников из 18, питерцы с показателем 2-7 на последнем месте.

Спорт Баскетбол
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