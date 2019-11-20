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Рубрика: Спорт

Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Jon Nazca Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес тайно поженились в Марокко. Об этом сообщает итальянский журнал Novello 2000. Пока сам еженедельник не опубликовал материал со свадьбы, однако обещает это сделать в своем ближайшем номере.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как стало известно tgcom24.mediaset.it, Джорджина согласилась выйти за Роналду на тайной церемонии, которая состоялась несколько недель назад в Марокко. Впрочем, подтверждений или опровержений этой новости от окружения футболиста пока нет.

Источник Novella 2000 заявил, что о приближении свадьбы стало понятно 29 августа, когда Роналду летал на родину, чтобы внести изменения в управление своими активами. Раньше всем занималась его мама Долорес Авейру, однако в конце августа часть полномочий он передал Джорджине.

По данным издания, свадьба оказалась спонтанной и не была запланирована ранее. Якобы Роналду хочет все сохранить в тайне от Долорес Авейру, которая, хотя и одобряет избранницу сына, но явно не хочет, чтобы пара официально расписывалась. Новость бы так и осталась тайной, ели бы Джорджина Родригес случайно не оговорилась, назвав Криштиану Роналду своим мужем.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь. Помимо этого у 34-летнего футболиста есть трое детей от суррогатных матерей.Долорес Авейру.

Спорт Футбол Вокруг футбола Общество Ежедневник Светская хроника Криштиану Роналду
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