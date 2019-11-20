Как инновации в сфере права формируют новую образовательную модель

Новости

МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала 17:07
На Кубани пропали две 15-летние девочки 17:05
Собянин рассказал о программе строительства новых поликлиник 17:01
Видео: реактивный болид разогнался до 1011 км/ч 17:00
В Петербурге производителей пальмового масла лишили налоговых льгот 16:44
На Ставрополье завели дело на пенсионера, ударившего врача 16:44
Акимов: Электронные путевые документы могут ввести в 2020 году 16:40
Закон об ограничениях на выезд для экс-сотрудников ФСБ прошел второе чтение 16:40
Венсан Кассель и режиссеры "1+1" представят в Москве свой новый фильм 16:40
Звезда шоу "Пацанки" напала на полицейского в Пулково 16:37
У астраханских браконьеров изъяли четыре центнера осетрины 16:34
Вице-спикер Армении: Между Ереваном и Москвой нет нерешаемых вопросов 16:30
В Швейцарии владелица киоска выложила в Сеть видео работы подчиненных 16:28
В селе под Липецком произошел пожар в церкви 16:27
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае 16:08
Призрак Vitara ответит на неудачи Suzuki 16:01
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию 15:52
В России могут ограничить импорт детских смесей 15:52
Более 20 видеоэндоскопических стоек поступило в больницы Подмосковья за два месяца 15:51
Департамент здравоохранения опроверг слухи о массовых нарушениях в больницах в ночное время 15:49
Эндокринологи рассказали, как есть сладкое, чтобы избежать диабета 15:41
"Почта России" запустила услугу по упрощенному возврату посылок 15:37
На Новгородчине задержали граждан, разбиравших мост через Волхов 15:37
Врачи назвали главные ошибки молодых родителей 15:35
Как приучают жителей Беларуси к отказу от никотина 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20.11.2019 15:52
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Как инновации в сфере права формируют новую образовательную модель

Интенсивное проникновение инноваций в сферу правовых услуг способствует стремительной трансформации профессии юриста. Оно требует от специалистов оптимизации внутренних организационных процессов, способности быстро осваивать новые компетенции, наращивать бизнес-навыки и искать для них новые области применения. К сожалению, многие выпускники российских юридических вузов лишь в теории знают, как устроена сфера LegalTech. Чтобы их идеи воплотились в сильные и перспективные проекты, им следует обладать знаниями широкого спектра и понимать, что юртех не ограничивается автоматизацией рутинных задач и документооборота. В преддверии 3-й международной конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition эксперты рассказали, как устроен образовательный процесс российского сегмента LegalTech.
Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская. Фото: Представлено пресс-службой IP Академии Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская. Фото: Представлено пресс-службой IP Академии
Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская. Фото: Представлено пресс-службой IP Академии

По словам директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Екатерины Чуковской, нехватка кадров в отрасли LegalTech является не только внутрироссийской, но и общемировой проблемой: "Кто бы ни понимался под "специалистами по интеллектуальной собственности" - юристы, патентоведы, продюсеры или менеджеры, - их недостаточно не только в России, но и во всем мире. Интеллектуальная деятельность сегодня как никогда зависима от технологий - они не только породили новые способы использования, но и создали целую среду для творчества, что, естественно, ставит перед специалистами новые вызовы и требует не просто расширения кругозора, но и освоения новых компетенций. С одной стороны, новые сервисы для представителей юридических специальностей можно рассматривать как новые "рабочие" инструменты, но, с другой стороны, именно они позволяют по-иному взглянуть на профессию, выявить новые сущности, принимать решения вне традиционных рамок и подходов".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Эксперты обсудят, как подготовить юридический сектор к внедрению технологий

Кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Екатерина Еременко вкратце описала, как устроена система подготовки LegalTech-специалистов в России: "Выпускнику юридического факультета вуза приходится доучиваться, чтобы иметь актуальные навыки работы с современными технологическими решениями для правового сопровождения деятельности организации. Без дополнительных навыков использования цифровых инструментов он не сможет быть конкурентоспособным на современном рынке труда. И здесь важно, чтобы этот выпускник доучился в России и впоследствии стал полезен отечественному рынку. НЦИС как раз и был создан для подготовки специалистов, способных организовывать юридические процессы в цифровой среде".

Генеральный директор "Онлайн Патент" Алина Акиншина отметила, что ситуация на рынке LegalTech осложняется междисциплинарностью этой отрасли. "Успешный профессионал должен быть компетентен как в вопросах, связанных с IT-решениями, так и в правовых вопросах. Классические форматы организации образовательного процесса не всегда удовлетворяют растущему запросу рынка на реализацию непрерывных образовательных стратегий и актуализацию содержания образовательных программ, что особенно сильно проявляется в стремительно растущих отраслях и, следовательно, в LegalTech. Полагаю, что в ближайшие пять-семь лет мы увидим множество новых форматов и технологий, которые будут предложены профессиональными игроками EdTech-рынка. Это, кстати, уже сейчас заметно по патентной активности и проявляется в непрерывно растущем спросе на защиту уникальных технических решений, относящихся к реализации образовательного процесса".

Первым шагом на пути к освоению новых образовательных форматов стало создание в России Базовой кафедры цифровой экономики. По мнению Екатерины Чуковской, это событие можно считать полезным опытом, доказавшим востребованность дополнительного образования в области интеллектуальной собственности. "Мы не остановились на достигнутом и вслед за кафедрой создали Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики, который в рамках гибких образовательных программ предлагает всем заинтересованным лицам узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, распоряжения, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах таких современных реалий, как искусственный интеллект, BigData, LegalTech, FinTech, и об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества".

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
Эксперты обсудили ИИ, монетизацию контента и историю авторского права

Директор по маркетингу компании "Гарант" Вадим Барон рассказал о программе повышения квалификации LegalTech 2.0: "Индекс "2.0" в названии неслучаен - это принципиально новый формат образовательной программы. Во-первых, за счет модульности, а во-вторых, благодаря различным доступным формам обучения. Модульность предполагает выбор слушателем как объема, так и тематики обучения - в зависимости от его текущих задач и планов развития. Полный курс охватывает весь комплекс вопросов LegalTech и будет интересен в первую очередь руководителям юридических фирм и департаментов, а также тем, кто хочет ими стать. Что касается форм обучения, можно прийти лично на лекции в Москве или регионах, слушать их онлайн в режиме реального времени или же просматривать видеокурс в записи - кому как удобно. Во всех случаях слушатель получит официальное удостоверение о повышении квалификации". Образовательная инициатива "Индекс "2.0" направлена на расширение круга специалистов по интеллектуальной собственности и повышение их знаний в технологиях и трендах LegalTech в России и за рубежом. Для этой цели к участию в программе приглашены ведущие разработчики, а также представители компаний, внедряющих передовые решения, пояснил Барон.

Известный американский юрист и адвокат, лауреат премии юридических инноваторов Fastcase 50 Ари Каплан отметил, что система юридического образования в США - ключевой фактор, способствующий развитию отрасли LegalTech: "Американские студенты получают актуальные знания о влиянии правовых технологий на бизнес. Эти образовательные инициативы варьируются от формальных занятий по электронным открытиям и кибербезопасности до многочисленных семинаров, гостевых лекций и других программ, предназначенных для подготовки выпускников, которые после окончания обучения имеют целостное понимание функционирования LegalTech-решений. Благодаря этим образовательным программам выпускники обладают необходимыми навыками в этой сфере. Часто студенты имеют доступ к инструментам, выходящим за рамки юридических исследований: это, к примеру, сервисы для анализа документов, управления жизненным циклом контрактов, судебными делами и юридической практикой. Многие компании также предоставляют студентам демоверсии и доступ к своим LegalTech-решениям, чтобы они получили конкурентное преимущество во время поиска работы".
От художника до инноватора: на IPQuorum.Innovation обсудили возникновение и защиту авторских прав в цифровой среде

Гендиректор юридического маркетплейса Правовед.RU (резидент "Сколково") Валерий Мешков считает, что для создания успешных LegalTech-продуктов необходимы специалисты разных областей: "Нужны юристы, которые технологически подкованы и не боятся конкуренции с технологиями; технические специалисты, способные разработать алгоритмы решения юридических задач; предприниматели, готовые собрать команду для создания продукта и успешно вывести его на рынок. Но прежде всего нужен рынок, то есть большая потребность в LegalTech-продуктах и готовность за это платить. Сегодня ситуация в России со специалистами лучше, чем с рынком. В последние годы всем стало понятно, в том числе и самим юристам, что им нужно существенно менять набор своих ключевых компетенций и навыков. Я могу отметить появление спроса среди юристов на новые образовательные продукты. Понимая, что в ближайшие годы юридическая профессия будет испытывать большое давление, дальновидные юристы пытаются изучать языки программирования, машинное обучение, методы создания технологических продуктов, пробовать себя в предпринимательстве. Очень радует, что такие образовательные программы создают как ведущие вузы страны, например, Высшая школа экономики, так и само LegalTech-сообщество".

Подробнее о специфике современного юридического образования в России и мире расскажут эксперты конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition, которая пройдет 29 ноября в Инновационном центре "Сколково". Программа доступна на официальном сайте мероприятия.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время

Новости проекта

25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области