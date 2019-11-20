Как инновации в сфере права формируют новую образовательную модель

Интенсивное проникновение инноваций в сферу правовых услуг способствует стремительной трансформации профессии юриста. Оно требует от специалистов оптимизации внутренних организационных процессов, способности быстро осваивать новые компетенции, наращивать бизнес-навыки и искать для них новые области применения. К сожалению, многие выпускники российских юридических вузов лишь в теории знают, как устроена сфера LegalTech. Чтобы их идеи воплотились в сильные и перспективные проекты, им следует обладать знаниями широкого спектра и понимать, что юртех не ограничивается автоматизацией рутинных задач и документооборота. В преддверии 3-й международной конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition эксперты рассказали, как устроен образовательный процесс российского сегмента LegalTech.

По словам директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Екатерины Чуковской, нехватка кадров в отрасли LegalTech является не только внутрироссийской, но и общемировой проблемой: "Кто бы ни понимался под "специалистами по интеллектуальной собственности" - юристы, патентоведы, продюсеры или менеджеры, - их недостаточно не только в России, но и во всем мире. Интеллектуальная деятельность сегодня как никогда зависима от технологий - они не только породили новые способы использования, но и создали целую среду для творчества, что, естественно, ставит перед специалистами новые вызовы и требует не просто расширения кругозора, но и освоения новых компетенций. С одной стороны, новые сервисы для представителей юридических специальностей можно рассматривать как новые "рабочие" инструменты, но, с другой стороны, именно они позволяют по-иному взглянуть на профессию, выявить новые сущности, принимать решения вне традиционных рамок и подходов".

Кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Екатерина Еременко вкратце описала, как устроена система подготовки LegalTech-специалистов в России: "Выпускнику юридического факультета вуза приходится доучиваться, чтобы иметь актуальные навыки работы с современными технологическими решениями для правового сопровождения деятельности организации. Без дополнительных навыков использования цифровых инструментов он не сможет быть конкурентоспособным на современном рынке труда. И здесь важно, чтобы этот выпускник доучился в России и впоследствии стал полезен отечественному рынку. НЦИС как раз и был создан для подготовки специалистов, способных организовывать юридические процессы в цифровой среде".

Генеральный директор "Онлайн Патент" Алина Акиншина отметила, что ситуация на рынке LegalTech осложняется междисциплинарностью этой отрасли. "Успешный профессионал должен быть компетентен как в вопросах, связанных с IT-решениями, так и в правовых вопросах. Классические форматы организации образовательного процесса не всегда удовлетворяют растущему запросу рынка на реализацию непрерывных образовательных стратегий и актуализацию содержания образовательных программ, что особенно сильно проявляется в стремительно растущих отраслях и, следовательно, в LegalTech. Полагаю, что в ближайшие пять-семь лет мы увидим множество новых форматов и технологий, которые будут предложены профессиональными игроками EdTech-рынка. Это, кстати, уже сейчас заметно по патентной активности и проявляется в непрерывно растущем спросе на защиту уникальных технических решений, относящихся к реализации образовательного процесса".

Первым шагом на пути к освоению новых образовательных форматов стало создание в России Базовой кафедры цифровой экономики. По мнению Екатерины Чуковской, это событие можно считать полезным опытом, доказавшим востребованность дополнительного образования в области интеллектуальной собственности. "Мы не остановились на достигнутом и вслед за кафедрой создали Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики, который в рамках гибких образовательных программ предлагает всем заинтересованным лицам узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, распоряжения, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах таких современных реалий, как искусственный интеллект, BigData, LegalTech, FinTech, и об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества".

Директор по маркетингу компании "Гарант" Вадим Барон рассказал о программе повышения квалификации LegalTech 2.0: "Индекс "2.0" в названии неслучаен - это принципиально новый формат образовательной программы. Во-первых, за счет модульности, а во-вторых, благодаря различным доступным формам обучения. Модульность предполагает выбор слушателем как объема, так и тематики обучения - в зависимости от его текущих задач и планов развития. Полный курс охватывает весь комплекс вопросов LegalTech и будет интересен в первую очередь руководителям юридических фирм и департаментов, а также тем, кто хочет ими стать. Что касается форм обучения, можно прийти лично на лекции в Москве или регионах, слушать их онлайн в режиме реального времени или же просматривать видеокурс в записи - кому как удобно. Во всех случаях слушатель получит официальное удостоверение о повышении квалификации". Образовательная инициатива "Индекс "2.0" направлена на расширение круга специалистов по интеллектуальной собственности и повышение их знаний в технологиях и трендах LegalTech в России и за рубежом. Для этой цели к участию в программе приглашены ведущие разработчики, а также представители компаний, внедряющих передовые решения, пояснил Барон.

Известный американский юрист и адвокат, лауреат премии юридических инноваторов Fastcase 50 Ари Каплан отметил, что система юридического образования в США - ключевой фактор, способствующий развитию отрасли LegalTech: "Американские студенты получают актуальные знания о влиянии правовых технологий на бизнес. Эти образовательные инициативы варьируются от формальных занятий по электронным открытиям и кибербезопасности до многочисленных семинаров, гостевых лекций и других программ, предназначенных для подготовки выпускников, которые после окончания обучения имеют целостное понимание функционирования LegalTech-решений. Благодаря этим образовательным программам выпускники обладают необходимыми навыками в этой сфере. Часто студенты имеют доступ к инструментам, выходящим за рамки юридических исследований: это, к примеру, сервисы для анализа документов, управления жизненным циклом контрактов, судебными делами и юридической практикой. Многие компании также предоставляют студентам демоверсии и доступ к своим LegalTech-решениям, чтобы они получили конкурентное преимущество во время поиска работы".

Гендиректор юридического маркетплейса Правовед.RU (резидент "Сколково") Валерий Мешков считает, что для создания успешных LegalTech-продуктов необходимы специалисты разных областей: "Нужны юристы, которые технологически подкованы и не боятся конкуренции с технологиями; технические специалисты, способные разработать алгоритмы решения юридических задач; предприниматели, готовые собрать команду для создания продукта и успешно вывести его на рынок. Но прежде всего нужен рынок, то есть большая потребность в LegalTech-продуктах и готовность за это платить. Сегодня ситуация в России со специалистами лучше, чем с рынком. В последние годы всем стало понятно, в том числе и самим юристам, что им нужно существенно менять набор своих ключевых компетенций и навыков. Я могу отметить появление спроса среди юристов на новые образовательные продукты. Понимая, что в ближайшие годы юридическая профессия будет испытывать большое давление, дальновидные юристы пытаются изучать языки программирования, машинное обучение, методы создания технологических продуктов, пробовать себя в предпринимательстве. Очень радует, что такие образовательные программы создают как ведущие вузы страны, например, Высшая школа экономики, так и само LegalTech-сообщество".

Подробнее о специфике современного юридического образования в России и мире расскажут эксперты конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition, которая пройдет 29 ноября в Инновационном центре "Сколково". Программа доступна на официальном сайте мероприятия.