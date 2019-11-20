Как молодому сельскому доктору удается и лечить, и серьезной наукой заниматься

Набираться опыта выпускница минского медуниверситета Анна Щербак приехала в деревню Горяны Полоцкого района, где возглавила амбулаторию врача общей практики. С тех пор пролетело почти 5 лет. Срок отработки по распределению давно закончился, а Анна осталась. И даже умудряется совмещать будни сельского доктора с наукой.

Что такое амбулатория в деревне? По сути та же поликлиника. Только врач здесь больше чем врач: и швец, и жнец, и на дуде игрец. "В Горянах я горя не знаю, но и покой разве что только приемный", - шутит 28-летняя собеседница. Ее глаза горят, а на раскрасневшемся от легкого ноябрьского морозца лице - широкая улыбка. Анна Леонидовна с готовностью устраивает экскурсию по своим "пенатам". Возле здания амбулатории - аккуратная беседка, разбит цветник, тянут зеленые лапы вверх ели.

- Как у вас хорошо, уютно…

- Это правда. Знаете, когда меня распределили, отрыдала недели две, ведь мечтала совсем о другом. Что буду "научницей", смогу работать в какой-нибудь минской клинике. А тут - Горяны. На обслуживании почти 2200 пациентов из самого агрогородка и близлежащих деревень. Думала, о науке придется забыть.

Оказалось, нет. Еще в вузе Аня заинтересовалась исследованием рака. На республиканском конкурсе студенческих научных работ старания оценили по достоинству - вторым и третьим местами. Сегодня девушка продолжает учиться в клинической ординатуре на кафедре онкологии. Надеется однажды внести лепту в то, чтобы страшный диагноз больше ни для кого не звучал как приговор.

Горяны - малая родина Анны, здесь живет ее мама. Так что проблем с обустройством не возникло. До приезда в агрогородок девушка год проходила интернатуру в центральной городской больнице Полоцка. Это время вспоминает очень тепло:

- Старшие коллеги делали все, чтобы мы, интерны, легче включились в профессию. И все же амбулатория стала для меня главной школой роста, научила самостоятельности, терпению. Медик, тем более на селе, - профессия круглосуточная. Только кажется, что после смены ты - вольная птица. На самом деле, если очень нужно, люди могут обращаться ко мне и днем и ночью. И без помощи не останутся.

Почему Анна выбрала медицину? Она была классе в четвертом, когда к ним на лето привезли троюродную сестру ее мамы. Сельскими тишиной и красотами предполагалось лечить стресс девушки, провалившей экзамены в мединститут. Родственница взахлеб рассказывала, почему хочет стать доктором. И малышка-племянница прониклась. Кстати, тетя Анны своего добилась: сейчас она уважаемый анестезиолог-реаниматолог.

В практике Анны Щербак уже немало необычных историй вроде булгаковских "Записок юного врача":

- В этом особенность работы врача общей практики. Как-то к нам приехал тракторист. Паркуется за забором и с шутками-прибаутками - на прием: "Девчата, что-то изжога замучила". Записываем ЭКГ и понимаем: это инфаркт, нужна срочная госпитализация.

Не обходится и без курьезов. Однажды в амбулаторию прибежал испуганный семиклассник. Смотрит на доктора большими глазами и не отнимает руку от головы. Решил подклеить суперклеем ботинки и дотронулся до уха… Мальчика, конечно, освободили, а случай тот местные еще долго вспоминали.

Пока мы общаемся, в кабинет заглядывает Татьяна Кругликова. Она трудится в амбулатории санитаркой и знает Анну Щербак еще с детских лет:

- У меня дочка такого же возраста. Так что воспринимаю Анну Леонидовну как свою, родную, и, конечно, от этого доверия еще больше.

Сама же Анна Щербак советует выпускникам не бояться периферии:

- Главное, чтобы было жилье, а оплата труда вполне достойная. При желании всегда можно найти чем заняться. Я, например, яростный книголюб. Штудирую и профильные книги, и для души. Без "медиков от литературы" не обходится: Булгаков, Чехов, Вересаев зачитаны до дыр.

А недавно Анна побывала во Франции. На память о теплом солнце и Лазурном побережье остались фото. Среди них - селфи на той самой красной ковровой дорожке в Каннах.

Кстати

В Беларуси зарплата у начинающих врачей на периферии выше, чем у городских. В среднем - 1000 белорусских рублей (32 тысячи российских). Врач может рассчитывать на 50-процентную доплату к окладу, на усмотрение руководства медучреждения ему предоставляют дополнительно 1-2 дня к отпуску. Серьезный аргумент в пользу того, чтобы первое рабочее место стало постоянным, - служебное жилье, которым обеспечивают молодых специалистов.