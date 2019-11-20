Как победить стресс в большом городе?

На работе достали, нервы на переделе, дома скандалы… Напрасно себя убеждать, что валерьяночка поможет, пора к психологу. Тем более что профессионалы Московской службы психологической помощи принимают бесплатно.

На первой консультации психолог выяснит причину беспокойства, тревожности или депрессии. Но после 60-минутного приема нет 100-процентной гарантии, что стресс уйдет. Обычно радость жизни возвращается после пяти консультаций, в противном случае клиент получает рекомендацию обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение. Но до этого у большинства москвичей дело не доходит. Наряду с беседами горожане для восстановления душевного равновесия могут посетить спа-салон. Заметим: тоже абсолютно бесплатно! Точнее - за счет города. К примеру, в филиале службы "Юго-Восточный" в Текстильщиках есть комнаты релаксации - прямая противоположность западным комнатам ярости, где бьют посуду и ломают мебель. Здесь же окна украшают световые шторы звездного неба, из динамиков звучит классическая музыка, повсюду разноцветное оптическое волокно и пузырьковые колонны. Потолок играет мягкими красками, подвесные кресла… Словом, настоящий оазис гармонии и комфорта! А для тех, кто не столько желает отдохнуть, сколько совладать с накопившимся "багажом" проблем, в соседнем кабинете есть специальный аппарат БОС (биологической обратной связи).

"При тревожности или нервозности учащается пульс и дыхание. Мы можем показать, как это происходит, на экране компьютера. Для этого клиентам надевают на запястье датчики, и на экране появляется зеленая линия сердца и черная - дыхания. Человек может наблюдать, как учащается его пульс при резком вдохе, а на плавном выдохе приходит в норму", - рассказала Наталья Приймакова, начальник отдела психологической реабилитации. По ее словам, в течение часа клиенты сами учатся менять и контролировать свой пульс. Чтобы закрепить результат и дышать равно даже в самых сложных эмоциональных ситуациях, достаточно бывает пары занятий.

Есть у городской службы психологической помощи и фитобар, но вместо полезных фрешей, коктейлей, смузи, как в модных фитнес-центрах, здесь угощают кислородом. Специальная установка в течение 10 минут подает прямо в лицо очищенный воздух. Специалисты с гордостью говорят, что процедура заменяет трехчасовую прогулку по хвойному лесу.

Массажными креслами уже никого не удивишь, но врачи напоминают о противопоказаниях к вибромассажу, о которых не стоит забывать. Например, при травмах позвоночника, камнях в почках, стено- и тахикардии в них лучше не садиться. Тем более что есть способ расслабиться получше - звукорезонансная терапия с применением тибетских поющих чаш. О них существует много легенд, и многие из них подтверждают, что чаша обладает чудодейственной силой исцеления человека от недугов и освобождения от неудач. В любом случае психологи точно знают, что 40-минутная медитация под звуки этого древнего музыкального инструмента поднимает настроение и прогоняет страхи.

Справка "РГ"

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