Как победить стресс в большом городе?

Новости

В Киеве медики зафиксировали девять случаев малярии 00:31
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге 00:20
Жилой квартал Алеппо подвергся обстрелам боевиков 00:18
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США 00:15
На Кубани найденная в выгребной яме девочка попала в реанимацию 20.11.2019
В РЖД рассказали, как будет выглядеть обновленный "Сапсан" 20.11.2019
Посольство РФ: Эстония в 2014 г отказалась от территориальных претензий 20.11.2019
Бельгийский футболист Де Брейне раскритиковал систему жеребьевки ЧЕ-2020 20.11.2019
Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился 20.11.2019
Собака четыре раза "диагностировала" рак у своей хозяйки 20.11.2019
В прямом эфире у Соловьева украинский эксперт ударил американца 20.11.2019
МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в зарубежные активы 20.11.2019
Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше 20.11.2019
Объяснена необучаемость некоторых людей математике 20.11.2019
В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам 20.11.2019
Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа 20.11.2019
СМИ: Госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост 20.11.2019
Лучшим воспитателем России стал пермский педагог 20.11.2019
Путин отметил рост инвестиций в Дагестане 20.11.2019
Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20.11.2019
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20.11.2019
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20.11.2019
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20.11.2019
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20.11.2019
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 20.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 23:15
Рубрика: Общество

Нет, я не плачу

Как победить стресс в большом городе?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8021)
На работе достали, нервы на переделе, дома скандалы… Напрасно себя убеждать, что валерьяночка поможет, пора к психологу. Тем более что профессионалы Московской службы психологической помощи принимают бесплатно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На первой консультации психолог выяснит причину беспокойства, тревожности или депрессии. Но после 60-минутного приема нет 100-процентной гарантии, что стресс уйдет. Обычно радость жизни возвращается после пяти консультаций, в противном случае клиент получает рекомендацию обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение. Но до этого у большинства москвичей дело не доходит. Наряду с беседами горожане для восстановления душевного равновесия могут посетить спа-салон. Заметим: тоже абсолютно бесплатно! Точнее - за счет города. К примеру, в филиале службы "Юго-Восточный" в Текстильщиках есть комнаты релаксации - прямая противоположность западным комнатам ярости, где бьют посуду и ломают мебель. Здесь же окна украшают световые шторы звездного неба, из динамиков звучит классическая музыка, повсюду разноцветное оптическое волокно и пузырьковые колонны. Потолок играет мягкими красками, подвесные кресла… Словом, настоящий оазис гармонии и комфорта! А для тех, кто не столько желает отдохнуть, сколько совладать с накопившимся "багажом" проблем, в соседнем кабинете есть специальный аппарат БОС (биологической обратной связи).

Фото: iStock
Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок

"При тревожности или нервозности учащается пульс и дыхание. Мы можем показать, как это происходит, на экране компьютера. Для этого клиентам надевают на запястье датчики, и на экране появляется зеленая линия сердца и черная - дыхания. Человек может наблюдать, как учащается его пульс при резком вдохе, а на плавном выдохе приходит в норму", - рассказала Наталья Приймакова, начальник отдела психологической реабилитации. По ее словам, в течение часа клиенты сами учатся менять и контролировать свой пульс. Чтобы закрепить результат и дышать равно даже в самых сложных эмоциональных ситуациях, достаточно бывает пары занятий.

Есть у городской службы психологической помощи и фитобар, но вместо полезных фрешей, коктейлей, смузи, как в модных фитнес-центрах, здесь угощают кислородом. Специальная установка в течение 10 минут подает прямо в лицо очищенный воздух. Специалисты с гордостью говорят, что процедура заменяет трехчасовую прогулку по хвойному лесу.

Массажными креслами уже никого не удивишь, но врачи напоминают о противопоказаниях к вибромассажу, о которых не стоит забывать. Например, при травмах позвоночника, камнях в почках, стено- и тахикардии в них лучше не садиться. Тем более что есть способ расслабиться получше - звукорезонансная терапия с применением тибетских поющих чаш. О них существует много легенд, и многие из них подтверждают, что чаша обладает чудодейственной силой исцеления человека от недугов и освобождения от неудач. В любом случае психологи точно знают, что 40-минутная медитация под звуки этого древнего музыкального инструмента поднимает настроение и прогоняет страхи.

Справка "РГ"

Чувствуете, что у вас острая кризисная ситуация? Переживания, с которыми не в силах справиться? Потеряли близкого человека, стали жертвой обмана или насилия… Позвоните по телефону: 051 - с городского или 8 (495) 051 - с мобильного. Вам ответят и помогут.

Общество Здоровье "РГ"-советы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни