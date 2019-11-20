По итогам квалификации чемпионата Европы-2020 определились 20 из 24 участников финальной стадии турнира. Последние четыре команды станут известны в марте по результатам плей-офф Лиги наций.

Жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте. На основании выступления команд в квалификации уже можно предположить состав всех четырех корзин, который, впрочем, УЕФА оставляет за собой право изменить:

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина;

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия;

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия;

Корзина 4: Уэльс, Финляндия и еще четыре команды из плей-офф Лиги наций.

Мягкий формат завершившегося отборочного цикла, согласно которому из каждой группы путевку на Евро получали по две команды, не предполагал громких сенсаций. Их и не случилось. Все европейские гранды сыграют на главном континентальном турнире Старого Света.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление произвели сборные Бельгии и Италии, которые прошли квалификацию вообще без единой потери. При том, что прежде за всю историю отборочных турниров к Евро таких случаев было зафиксировано всего шесть.

Бельгийские "красные дьяволы" выступили так, как подобает первому номеру рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) и одному из главных фаворитов предстоящего чемпионата Европы. Эден Азар и компания забили больше всех - 40 мячей - и меньше всех (наряду с Турцией) пропустили - три. Два из этих голов на счету футболистов сборной России. Подопечным Станислава Черчесова остается посочувствовать, что на Евро-2020 в группе им снова придется иметь дело с лучшей сборной этой квалификации.

Что касается итальянцев, "скуадра адзурра" удивила не столько нулями в графе "ничьи" и "поражения", сколько количеством забитых мячей. 37 голов - это второй результат в квалификации (столько же у англичан). Похоже экс-наставнику "Зенита" Роберто Манчини, ныне возглавляющему итальянскую команду, удалось поставить атакующий футбол сборной с традиционно закрытым стилем игры.

Интересно, что при этом лучший бомбардир отборочного турнира не играет ни за сборную Бельгии, ни Италии. Больше всех в квалификации забил англичанин Гарри Кейн - 12 голов. Кроме того, он стал лучшим по системе гол+пас с 17 (12+5) очками.

Если все-таки говорить о неожиданностях, то некоторым сюрпризом выглядит появление в первой корзине сборной Украины. В группе "В" подопечным Андрея Шевченко удалось обойти действующего чемпиона Европы - Португалию. Кстати, в той конфигурации корзин для жеребьевки Евро-2020, которая есть на данный момент, Криштиану Роналду со товарищи угодили в корзину под цифрой три. Похоже избежать "группы смерти" португальцам будет очень сложно.

Лучшим бомбардиром квалификации стал англичанин Харри Кейн, забивший в восьми матчах 12 мячей

Отдельно стоит отметить возвращение на большой турнир сборной Голландии. "Оранжевые" из-за смены поколений пропустили два крупных форума подряд Евро-2016 и ЧМ-2018, но теперь под руководством Рональда Кумана снова в деле. То, что Нидерланды снова в порядке, показали матчи с немцами в группе "С". В гостях голландцы уступили "бундестим" 2:3, зато взяли убедительный реванш на своем поле - 4:2.

Сборная Германии, к слову, тоже достойна отдельного упоминания. Ее выход на чемпионат Европы стал уже 13-м подряд. Таким достижением не может похвастаться ни одна другая национальная команда континента.

Добавим, что среди тех команд, которые уже вышли на Евро-2020, всего лишь один новичок турнира подобного ранга. Это сборная Финляндии, пробившаяся на чемпионат Европы с 33-й попытки.