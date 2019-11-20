40 лет тому назад, 22 ноября 1979 года, в ленинградском Доме кино прошел премьерный показ фильма Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Так началась история сериала, который был с нами вплоть до 1986-го, когда и режиссер, и актеры смертельно устали от этой работы.

К этому времени блестяще игравший Шерлока Холмса Василий Ливанов рассорился с режиссером Игорем Масленниковым, который взял его на роль. Последнее было непросто - руководство киностудии "Ленфильм" видело в роли Холмса других - Юрского, Кайдановского, Янковского, - но только не Ливанова. Помог старый рисунок. Опубликованные в Strand Magazine рассказы о Холмсе иллюстрировал Сидни Эдвард Пэджет, на кинопробах Ливанов как две капли воды походил на то, что тот нарисовал. Масленников хотел видеть Ливанова в этой роли потому, что работал с ним на своем предыдущем фильме "Ярославна, королева Франции". Там он, по сказанным в 2005 году словам Масленникова, играл "лохматого, разнузданного, драчливого, пьяного рыцаря, что, кстати говоря, соответствует его личному характеру" - но у актера был присущий Холмсу врожденный аристократизм. За эту роль Ливанов получил орден Британской империи.

Маргарет Тэтчер назвала Василия Ливанова лучшим Холмсом из всех, что она видела. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Когда закончились съемки "Шерлока Холмса", режиссер не разговаривал с ним несколько лет.

Сказка о замершем времени

Ни Масленников, ни сценаристы Дунский и Фрид, ни киностудия не собирались снимать продолжение, но после премьеры зрители завалили Центральное телевидение письмами, и отступать было некуда. Дунского и Фрида заменил сценарист Владимир Валуцкий, и зрители получили еще 9 серий. Режиссер говорил, что эта работа привлекала его тем, что, занимаясь ей, можно было абстрагироваться от происходящего в стране. Оглядываясь назад, кажется, что "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" уловили какую-то существенную часть той эпохи, наших восьмидесятых - режиссер хотел убежать от того, что было на общем советском дворе, но этим же занималась и вся страна.

В эту копилку легло и то, что специалисты называли "Приключения..." не детективом, а комедией, то, что редактор "Ленфильма" писал о замечательно пойманных атмосфере времени и места. Зрители наслаждались не тем, что происходит в фильме, а тем, как это происходит. Позднее советское время остановилось, замерло, а Масленников снимал сериал об уютном, гармоничном, не имеющем ни начала, ни конца мире, где зло было нестрашным, а добро непременно должно было восторжествовать. По сути дела, он воспроизводил советский миф, воссоздавая его в прелестном викторианском антураже. Конец сериала случайно совпал с закатом советской эпохи, началом правления Горбачева, в 1985-м ставшим Генеральным секретарем. Но в этом тем не менее видна неслучайная символика.

Рине Зеленой нравилось играть мебель

Сейчас "Приключения..." вызывают ностальгические чувства. Точно так же, как и истории, оставшиеся после съемок сериала. В "Приключениях Шерлока Холмса" соломинский Ватсон стал таким же значимым действующим лицом, как и Холмс, и это вполне отвечало концепции Масленникова. Он считал, что Холмс - персонаж-функция, механистический, однолинейный герой, и если строить сюжет на нем одном, то тот рухнет, как это и происходило в 200 фильмах о Холмсе. Соломина тоже не хотели утверждать на роль из-за курносого русского лица, но помогло то, что Масленников нашел его фотографию с наклеенными "армейскими" усами. На ней Соломин был похож на молодого Конан Дойла.

Не хотели утверждать и родившуюся в 1901-м актрису Рину Зеленую - начальство считало, что она может не выдержать нагрузок. К этому обстоятельству сама актриса относилась с юмором. Роль у нее была небольшой, и Масленников предложил было ее переписать: "У нас хорошо получается. Вы нравитесь зрителю. Давайте увеличим вашу роль, допишем, прибавим..." Но она отказалась: "Нет, нет, нет! Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится".

Прямая речь

"Трое из них пришли меня убивать"

Профессора Мориарти играл Виктор Евграфов, сейчас - заслуженный артист России. Он рассказал нам, почему его схватка с Шерлоком Холмсом получилась такой выразительной.

Схватку Холмса и Мориарти над водопадом снимали крупным планом. Мориарти использовал захваты, Холмс - добрые английские удары. Фото: www.instagram.com/evgrafov_moriarti

Виктор Евграфов: Изначально Мориарти должен был играть Смоктуновский. Но в картине Масленникова "Ярославна, королева Франции" у меня была роль монаха Даниила, а съемочная группа осталась той же - она переходит с режиссером с фильма на фильм. И меня пригласили как каскадера дублировать профессора Мориарти в драке. Работая над ролью, идешь или от характера, или от характерности, от своего физического состояния. И я подумал: "Почему Мориарти злодей? Наверное, тут ущербность какая-то. Над ним издевались, вот он и стал таким..."

И я приладил к спине горбик. После этого у меня опустился подбородок, появились немигающий взгляд и руки, которые должны разорвать жертву. Мне сделали грим - не старческий, кожа получилась пергаментной, и глаза стали как гнезда. Когда Масленников вошел в гримерную и увидел меня, он закричал: "Кто это?!"

Так я получил роль Мориарти.

Говорили, что сцена боя Шерлока Холмса и Мориарти над водопадом получилась такой выразительной еще и потому, что у вас с Василием Ливановым были, скажем так, непростые отношения. Так было дело или это все-таки утка?

Виктор Евграфов: Это правда, отношения были сверхсложными. Мы с ним столкнулись на фильме "Ярославна, королева Франции". Он там "буянил" и нарвался на меня. В фильме снимались польские каскадеры, после этого он их напоил, и трое из них пришли меня убивать. Ну, попробуйте... Вышли с одним из каскадеров, и я его положил.

Фото: kinopoisk.ru

Вторая встреча с Василием Борисовичем была уже на "Приключениях Шерлока Холмса". Он, к его чести, согласился снимать наш поединок крупными планами, и мы бились, как в жизни, а не на заднем плане кулаками махали.

Виктор Евграфов - артист, обладающий полноценной подготовкой каскадера, а это в нашем кино редкость. По его словам, в последнее время трюки пытаются делать обычные актеры, и последствия могут быть очень печальными. Находящийся в "образе", живущий жизнью своего героя исполнитель может серьезно пострадать. Сейчас Виктор Евграфов живет и работает в Самаре, он играет и преподает.

Кстати

Кто придумал баритсу

В схватке с профессором Мориарти Шерлоку Холмсу помогла японская борьба баритсу. Мало кто знает, что Конан Дойл ее не придумал - вот только называлась она не баритсу, а бартитсу.

Британский инженер Эдвард Бартон-Райт провел в Японии три года, изучал джиу-джитсу и дзюдо. Вернувшись в Англию, он открыл "Клуб бартитсу" - так Бартон-Райт назвал разработанное им боевое искусство. В нем были соединены восточные стили, французский сават, английский бокс и бой тростью. Но конкуренции с боксерскими клубами Клуб не выдержал и закрылся в 1903 году.

А Эдвард Бартон-Райт открыл центр здоровья, где лечили электропроцедурами.