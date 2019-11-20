Выбрали свой путь

Оставшиеся четыре путевки на турнир разыграют между собой 16 команд, поделенные на четыре группы.

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

* Окончательное положение сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии решится после жеребьевки. Одна из команд займет место в Пути С, три другие - в Пути А.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф. В отличие от розыгрышей матчей прошлых лет в этот раз все будет решаться в одном поединке. Хозяевами полуфиналов становятся команды с более высоким рейтингом. Хозяева финалов будут заранее определены на жеребьевке 22 ноября 2019 года.

Роналду в ударе

Португалец Криштиану Роналду упрочил позиции как лучший снайпер европейских сборных в истории. После гола в матче с Люксембургом он на 15 голов опережает легендарного венгра Ференца Пушкаша.

Больше Криштиану на уровне сборных забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей.

А вот как выглядит список лучших снайперов Европы за всю историю:

Криштиану Роналду (Португалия) - 99 голов в 164 матчах.

Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) - 84 гола в 89 матчах. Шандор Кочиш (Венгрия) - 75 голов в 68 матчах.

Мирослав Клозе (Германия) - 71 гол в 137 матчах.

Герд Мюллер (ФРГ) - 68 голов в 62 матчах.

Робби Кин (Ирландия) - 68 голов в 146 матчах.

Златан Ибрагимович (Швеция) - 62 гола в 116 матчах.

Роберт Левандовски (Польша) - 60 голов в 110 матчах.

Имре Шлоссер (Венгрия) - 59 голов в 68 матчах.

Давид Вилья (Испания) - 59 голов в 98 матчах.

Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) - 58 голов в 105 матчах.

Ян Коллер (Чехия) - 55 голов в 91 матче.

Йоахим Штрайх (ГДР) - 55 голов в 102 матчах.

Уэйн Руни (Англия) - 53 гола в 119 матчах.

Поуль Нильсен (Дания) - 52 гола в 38 матчах.

Йон-Даль Томассон (Дания) - 52 гола в 112 матчах.