Выбрали свой путь
Оставшиеся четыре путевки на турнир разыграют между собой 16 команд, поделенные на четыре группы.
Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь
* Окончательное положение сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии решится после жеребьевки. Одна из команд займет место в Пути С, три другие - в Пути А.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф. В отличие от розыгрышей матчей прошлых лет в этот раз все будет решаться в одном поединке. Хозяевами полуфиналов становятся команды с более высоким рейтингом. Хозяева финалов будут заранее определены на жеребьевке 22 ноября 2019 года.
Роналду в ударе
Португалец Криштиану Роналду упрочил позиции как лучший снайпер европейских сборных в истории. После гола в матче с Люксембургом он на 15 голов опережает легендарного венгра Ференца Пушкаша.
Больше Криштиану на уровне сборных забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей.
А вот как выглядит список лучших снайперов Европы за всю историю:
Криштиану Роналду (Португалия) - 99 голов в 164 матчах.
Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) - 84 гола в 89 матчах. Шандор Кочиш (Венгрия) - 75 голов в 68 матчах.
Мирослав Клозе (Германия) - 71 гол в 137 матчах.
Герд Мюллер (ФРГ) - 68 голов в 62 матчах.
Робби Кин (Ирландия) - 68 голов в 146 матчах.
Златан Ибрагимович (Швеция) - 62 гола в 116 матчах.
Роберт Левандовски (Польша) - 60 голов в 110 матчах.
Имре Шлоссер (Венгрия) - 59 голов в 68 матчах.
Давид Вилья (Испания) - 59 голов в 98 матчах.
Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) - 58 голов в 105 матчах.
Ян Коллер (Чехия) - 55 голов в 91 матче.
Йоахим Штрайх (ГДР) - 55 голов в 102 матчах.
Уэйн Руни (Англия) - 53 гола в 119 матчах.
Поуль Нильсен (Дания) - 52 гола в 38 матчах.
Йон-Даль Томассон (Дания) - 52 гола в 112 матчах.