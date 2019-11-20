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Рубрика: Общество

На древнем кладбище найдены неизвестные объекты треугольной формы

Текст: Денис Передельский
Фото: Jan Bulas from the Institute of Archeology of the Jagiellonian University Фото: Jan Bulas from the Institute of Archeology of the Jagiellonian University
Фото: Jan Bulas from the Institute of Archeology of the Jagiellonian University

Польские археологи при проведении раскопок близ села Бейсце в Казимежском повяте обнаружили большое воинское кладбище возрастом около 2000 лет, на котором были найдены загадочные треугольные объекты неизвестного предназначения.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Древние воинские захоронения были найдены археологами на территории Свентокшиского воеводства. Площадь этого кладбища составляет около одного гектара. Оно было обнаружено на поле, которое много лет используется для проведения сельхозработ.

Фото: iStock
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Вероятно, поэтому многие захоронения оказались повреждены. В могилах возрастом около 2000 лет были обнаружены урны с прахом кремированных воинов. На то, что это были именно воины, указывают обнаруженные там же предметы, в частности оружие: железные мечи, наконечники копий и стрел.

Кроме того, во время раскопок археологи наткнулись на остатки загадочных сооружений. Они имеют квадратный периметр, но вглубь уходят в виде треугольного желоба, то есть поперечное сечение у них - правильной треугольной формы. Подобные объекты ранее находили и на других кладбищах этого же периода на юге Польши.

"Однако их назначение до сих пор не установлено, - говорит руководитель исследовательского проекта Ян Булас из Института археологии Ягеллонского университета. - В Бейсце в таких сооружениях были найдены фрагменты керамических сосудов и металлические предметы. Интересно, что все эти объекты строго ориентированы по сторонам света".

По его словам, исследование все еще находится на начальной стадии. Многие могилы разрушены, и они зачастую находятся на большом расстоянии друг от друга. Однако результаты раскопок свидетельствуют о высокой плотности погребений. Так, на площади 200 квадратных метров было обнаружено не менее 20 могил. Причем их количество может возрасти, поскольку поднятые из земли предметы все еще находятся на стадии идентификации.

"Сильно проржавевшие и кажущиеся бесформенными предметы оказались фрагментами мечей или железных фибул, - говорит Ян Булас. - Во время первого сезона раскопок нам удалось найти в общей сложности четыре меча. Для сравнения, до сих пор было найдено только два меча этого периода - в некрополе соседнего поселения Михайловице. Между тем, наше исследование только начинается".

По его словам, также было найдено девять наконечников копий или дротиков. Всего же археологи обнаружили около 200 различных металлических артефактов и их фрагментов, а также изделия из кости, камня и глины.

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