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20.11.2019 13:27
Рубрика: Спорт

Комментатором поединка Емельяненко - Кокляев будет Валуев

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев станет комментатором боксерского поединка между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

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29 ноября в Москве на "ВТБ-Арене" состоится поединок по правилам бокса между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, который будет транслироваться в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Одним из комментаторов этого поединка станет бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории, депутат Госдумы Николай Валуев.

"Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности, это мероприятие будет в топе спортивных событий России", - приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Напомним, что Кокляев и Емельяненко поссорились из-за того, что пауэрлифтер в марте нынешнего года оставил свой комментарий к видео, на котором два бойца ММА Александр Емельяненко и Сергей Харитонов устроили "обмен любезностями". Кокляев прокомментировал общение бойцов фразой, что в ходе общения Емельяненко и Харитонов развеяли миф о том, что тупыми бывают только качки.

После этого Кокляев и Емельяненко "тепло" пообщались в соцсетях и договорились о поединке.

Спорт Бокс
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