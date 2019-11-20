Косачев: В Эстонии решили опять завести "сказку про белого бычка"

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия якобы "аннексировала около пяти процентов территории Эстонии". При этом в духе "двоемыслия" политик, не моргнув глазом, сообщил миру, что "у Эстонии нет территориальных претензий к России", но, тем не менее, территории, дескать, надо вернуть.

Судя по всему, в Эстонии решили опять завести "сказку про белого бычка". Ощущение "дежа вю" с ситуацией 2005 года, когда РФ и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам, а парламент Эстонии при их ратификации в одностороннем порядке внес в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском мирном договоре, предполагающем иные границы между двумя государствами.

В 2014 году главы МИДов России и Эстонии подписали новый договор о границе, где было зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий. Более того: проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Но прошли выборы в эстонский парламент, и... "на колу мочало": опять Тартуский договор, опять территориальные претензии, необходимость новой ратификации и т.п. И глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу теперь заявляет, что ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому договору.

Понятно, что эстонские парламентарии ведут свои внутриполитические (националисты поддерживают выгодный им уровень русофобии в обществе) и внешнеполитические (сегодня каждый спешит предъявить России "под шумок" свои претензии) игры. Однако такое поведение абсолютно несерьезно для ответственных представителей власти - ну как договариваться о таких серьезных вещах, как государственная граница, если у партнера "семь пятниц на неделе"?

А еще, конечно, нравится избирательность многих зарубежных политиков: они решительно осуждают коммунизм, советских лидеров, не признают многие их шаги и акты, но, когда дело доходит до выгодных соседям территориальных приобретений, часто навязанных в тяжелых условиях, здесь советские "подарки" вполне котируются. А еще про темы со спорными границами старательно не вспоминают до вступления в НАТО, куда не берут "территориальных спорщиков". Опять - пока выгодно, молчим. Пора, все же, уходить от "двоемыслия" и решать, наконец, что важнее вашим избирателям - политиканство или граница?

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook