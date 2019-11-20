Козак: Россия не влияет на политическую ситуацию в Молдавии

Россия не оказывает влияние на политическую ситуацию в Молдавии и ждет такого же поведения от США и Евросоюза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам прошедших в Москве межправительственных переговоров.

По его словам, было понятно, что предыдущая коалиция в парламенте Молдавии в составе Партии социалистов и проевропейского блока ACUM не могла быть устойчивой. "Это было ситуативное положение, когда надо было срочно принимать решение для преодоления глубокого политического кризиса республики", - охарактеризовал ту политическую ситуацию в стране зампред правительства России.

12 ноября правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку, а президент страны Игорь Додон выдвинул на должность Иона Кику. В среду новый молдавский премьер прилетел в Москву на переговоры с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Во всех последних событиях в Молдавии не стоит искать руку Москвы, подчеркнул Козак: "Мы сегодня за ниточки никого не дергаем. И я надеюсь, что наши европейские, американские партнеры тоже. Это суверенное дело Республики Молдова".