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20.11.2019 19:50
Рубрика: Власть

Козак: Россия не влияет на политическую ситуацию в Молдавии

Текст: Владимир Кузьмин
Россия не оказывает влияние на политическую ситуацию в Молдавии и ждет такого же поведения от США и Евросоюза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам прошедших в Москве межправительственных переговоров.

По его словам, было понятно, что предыдущая коалиция в парламенте Молдавии в составе Партии социалистов и проевропейского блока ACUM не могла быть устойчивой. "Это было ситуативное положение, когда надо было срочно принимать решение для преодоления глубокого политического кризиса республики", - охарактеризовал ту политическую ситуацию в стране зампред правительства России.

Медведев: РФ и Молдавия смогут наверстать упущенное за последние годы
Додон прибыл в Москву, чтобы решить вопрос с поставками газа в Молдавию

12 ноября правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку, а президент страны Игорь Додон выдвинул на должность Иона Кику. В среду новый молдавский премьер прилетел в Москву на переговоры с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Во всех последних событиях в Молдавии не стоит искать руку Москвы, подчеркнул Козак: "Мы сегодня за ниточки никого не дергаем. И я надеюсь, что наши европейские, американские партнеры тоже. Это суверенное дело Республики Молдова".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Молдавия Правительство Вице-премьеры Политический кризис в Молдавии
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