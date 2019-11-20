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20.11.2019 10:23
Рубрика: Общество

Кравцов: Результаты некоторых ЕГЭ-2019 могут аннулировать

Текст: Ксения Колесникова
Результаты нескольких работ, написанных участниками ЕГЭ-2019, могут быть аннулированы после проверки искусственным интеллектом. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью газете "Известия".
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Сергей Куксин/РГ
Кравцов: Обязательный ЕГЭ по иностранному языку разделят на два уровня

"В порядке эксперимента по отдельным предметам мы попробовали использовать возможности специальной программы - части прообраза системы искусственного интеллекта, - рассказал он. - Дополнительно после всех экзаменов автоматически были проанализированы ответы выпускников по разным предметам ЕГЭ. Цель - определить, писал ли эти несколько работ один и тот же участник. Из 700 тысяч 75 работ (из разных регионов) вызвали некоторые подозрения. Мы передали их на почерковедческую экспертизу. По 11 работам подозрения подтвердились. Рособрнадзор направил эти материалы в правоохранительные органы".

Как эта система работает? По словам Сергея Кравцова, искусственный интеллект, а точнее, программа - проверяет все ЕГЭ выпускника. Она выявляет, один ли человек писал все работы. В этом учебном году на ЕГЭ-2020 будет точно так же.

"Но в целом нарушений с мобильными телефонами и шпаргалками становится меньше, - заключил Сергей Кравцов. - Нет сайтов, которые предлагают реальные задания по ЕГЭ перед началом экзамена".

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России Нарушения при сдаче ЕГЭ
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