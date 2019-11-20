Пуск второй очереди "Трансанатолийского трубопровода" (TANAP) из Азербайджана до границы Турции с Грецией назначен на 30 ноября. Его продолжением станет "Трансадриатический трубопровод" (TAP). Он будет доставлять газ с шельфа Каспийского моря в Грецию, Албанию и Италию. Ввести его в эксплуатацию планируется в октябре 2020 года.

С момента анонсирования проекта "Южный газовый коридор", в который входят оба трубопровода, поставки азербайджанского газа в Европу воспринимаются как альтернатива потокам РФ. Ярким примером такого отношения было присутствие на открытии первой очереди TANAP в 2018 году тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Хотя Киеву от ввода в строй этого газопровода никаких преференций перепасть не могло. Разговоры о возможных поставках газа на Украину через Болгарию и Румынию едва ли можно было принять всерьез. Также TANAP как конкурента "Северного потока-2" упоминал президент США Дональд Трамп, предлагая Европе сосредоточиться на "Южном газовом коридоре" в ущерб российскому проекту на Балтике.

Мощность TANAP пока составляет всего 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд куб. м предназначены Турции. К 2026 году планируется увеличить пропускную способность TANAP до 31 млрд куб. м, и только тогда он по этому показателю сравняется с российским "Турецким потоком". Мощность же TAP от границы Турции будет составлять в 2020 году всего 10 млрд куб. м с возможностью расширения до 20 млрд куб. м в будущем. Но когда это будет сделано, пока неизвестно. Для сравнения: экспорт российского трубопроводного газа в Европу, включая Турцию, составил в 2018 году больше 200 млрд куб. м. Вся потенциальная мощность TAP - меньше 10% поставок российского газа в Европу.

Но дело даже не в объемах, а в направлении. Азербайджанский газ, кроме Турции, будет поставляться в Грецию, Албанию и Италию. Можно предположить, что он даже немного потеснит наш экспорт. О большой доли говорить не приходится - совокупный объем импорта газа из РФ в эти страны почти 50 млрд куб. м в 2018 году. А вот вероятнее всего, запуск TANAP, а потом TAP ударит по СПГ, как более дорогому продукту. Турция и Италия по итогам 2018 года заняли почетные 2-е и 4-е места среди стран Старого Света по объемам экспорта сжиженного газа. Показательно, что закупали они его и у США, а вот СПГ из России сюда не привозился.

"В краткосрочной перспективе азербайджанский газ усилит конкуренцию на рынках в Юго-Восточной Европе, в том числе и для российского газа, и для поставщиков СПГ, - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Особенно учитывая общую конъюнктуру рынков газа в мире, где ввод новых экспортных мощностей существенно опережает рост спроса".

"Южный газовый коридор" ударит по СПГ, в том числе из США, как более дорогому продукту

Еще один нюанс связан с положениями Третьего энергопакета ЕС, которые в этом случае работают в интересах российского экспорта голубого топлива. Согласно им "Газпром" может использовать 50% мощностей TAP. Еврокомиссия уже подтвердила это право. А это означает также, что любое расширение этого газопровода будет увеличивать потенциальные экспортные объемы "Газпрома", которые он сможет через него прокачивать в страны Южной Европы. В долгосрочной перспективе составить серьезную конкуренцию нашему газу, по крайней мере в Турции, может TANAP. На завершающем этапе, сроки которого пока не определены, запланировано расширение мощностей "Трансанатолийского газопровода" до 60 млрд куб. м. Для этого к проекту должен присоединиться Туркменистан. Но здесь Россия находится в выигрышном положении. Без ее согласия построить трубу по дну Каспийского моря, доставляющую туркменский газ в Азербайджан, нельзя. Основания те же, что были у Дании с "Северным потоком-2" - экологическая безопасность.